Yanis Varoufakis, celebrul fost ministru de finanțe al Greciei, convocat de poliția antidrog: „Sunt acuzat de sprijinirea narco-mafiei”

Fostul ministru de Finanţe al Greciei şi lider al partidului MeRA25, Yanis Varoufakis, a anunţat că a fost convocat de poliţia antidrog elenă pentru a fi interogat în calitate de suspect, după ce a făcut declaraţii despre consumul de droguri într-un podcast destinat tinerilor, relatează politicianul într-un mesaj public.

Potrivit lui Varoufakis, doi poliţişti s-au prezentat la domiciliul său pentru a-i înmâna o citaţie prin care este chemat la sediul poliţiei pentru a fi audiat de departamentul antidrog, nu ca martor, ci ca persoană acuzată. Investigaţia ar fi fost deschisă sub suspiciunea de „favorizare a narco-mafiei”, scrie News.ro.

Incidentul are legătură cu o apariţie într-un podcast organizat la începutul anului de tineri din generaţia Z, în cadrul căruia Varoufakis a răspuns la întrebări despre reţelele sociale, perspectivele profesionale ale tinerilor şi conceptul de „tehnofeudalism”. Întrebat dacă a consumat vreodată droguri, acesta a declarat că a fumat marijuana şi că a avut o singură experienţă cu ecstasy în urmă cu 36 de ani, în Australia, experienţă pe care a descris-o ca fiind urmată de o migrenă severă şi de decizia de a nu mai consuma droguri.

Varoufakis susţine că declaraţiile sale au avut scopul de a descuraja consumul de droguri, subliniind riscurile dependenţei şi pierderea libertăţii personale. Cu toate acestea, autorităţile ar fi considerat că relatarea sa ar putea constitui o formă de promovare indirectă a consumului de substanţe interzise.

„Vedeţi încotro se îndreaptă lucrurile? Da, poliţia greacă a deschis o anchetă împotriva mea sub acuzaţia de… sprijinire şi favorizare a narco-mafiei. [Faceţi-mi un favor, vă rog: nu-i spuneţi lui Trump, da?] Serios vorbind, într-o perioadă de război, genocid, exploatare colosală şi aşa mai departe, mica mea problemă cu inepţia poliţiei greceşti este, în fond, lipsită de importanţă. Dar este totuşi importantă. Aici, în Europa, mulţi oameni trăiesc încă sub iluzia că avem libertate, raţiune şi libertăţi civile. Nu le avem. Forţe întunecate sunt în acţiune, împingându-ne spre o versiune postmodernă a Evului Mediu întunecat”, a comentat el.

Autorităţile elene nu au comentat public, până în prezent, cazul şi nici natura exactă a acuzaţiilor formulate.

