Yemen: Rebelii houthi sunt la 60 de kilometri de Aden, unde se află sediul guvernului yemenit

Rebelii houthi au ajuns la aproximativ 60 km de oraşul Aden, sediul guvernului yemenit, după ce au avansat în guvernoratul Lahj din sudul Yemenului, au declarat duminică pentru AFP şase surse militare şi guvernamentale.

Patru surse militare din cadrul forţelor guvernamentale şi două surse guvernamentale au raportat că rebelii houthi pro-iranieni au preluat controlul asupra districtelor al-Maqatirah şi al-Madharibah şi s-au deplasat în ultimele trei zile spre Aden.

Ei sunt în prezent staţionaţi în tabăra al-Kharaz din al-Madharibah, la 60 km de centrul acestui important oraş de coastă, unde armata yemenită a anunţat duminică că va redisloca trupe pentru a face faţă avansului insurgenţilor.

Editor : Sebastian Eduard