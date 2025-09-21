YouTube a eliminat contul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA

Sâmbătă seara, YouTube a eliminat contul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, cel mai probabil din cauza înrăutățirii relațiilor dintre țara acestuia și Statele Unite, relatează RBC Ukraine, care preia o informație a AP.

Potrivit canalului de stat venezuelean Telesur, contul YouTube a fost șters sâmbătă târziu, fără nicio explicație. Înainte de a deveni indisponibil, contul avea peste 200.000 de abonați. Acesta era folosit pentru a posta discursurile lui Maduro și clipuri din emisiunea sa săptămânală de la televiziunea de stat.

Site-ul YouTube precizează că elimină conturile care comit „încălcări repetate ale regulilor comunității”, inclusiv postarea de dezinformare, discursuri de ură sau conținut care „interferează cu procesele democratice”.

Google, compania-mamă a YouTube, nu a răspuns la întrebările privind posibila eliminare a contului lui Maduro. AP notează că această acțiune survine pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA și Venezuela.

Escaladarea tensiunilor între SUA și Venezuela

Relațiile dintre SUA și Venezuela au fost întotdeauna proaste, dar tensiunile au crescut după ultimele declarații ale președintelui american Donald Trump. El a acuzat Venezuela că nu a luat măsuri adecvate împotriva traficului ilegal de droguri.

În același timp, Trump a emis o directivă secretă prin care a instruit Pentagonul să înceapă pregătirile pentru utilizarea forței militare împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, pe care administrația sa le-a desemnat ca organizații teroriste. Potrivit Casei Albe, o flotilă navală americană a distrus deja trei ambarcațiuni suspectate de transportul de droguri. Se pare că cel puțin 12 persoane aflate pe aceste nave au murit.

În plus, în 2024, Maduro s-a confruntat cu acuzații de falsificare a rezultatelor alegerilor prezidențiale. Protocoalele colectate de sute de activiști ai opoziției venezuelene indicau că Maduro a pierdut cu o marjă largă.

Editor : M.C