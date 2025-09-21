Live TV

YouTube a eliminat contul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA

Data publicării:
Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Escaladarea tensiunilor între SUA și Venezuela

Sâmbătă seara, YouTube a eliminat contul președintelui venezuelean Nicolas Maduro, cel mai probabil din cauza înrăutățirii relațiilor dintre țara acestuia și Statele Unite, relatează RBC Ukraine, care preia o informație a AP.

Potrivit canalului de stat venezuelean Telesur, contul YouTube a fost șters sâmbătă târziu, fără nicio explicație. Înainte de a deveni indisponibil, contul avea peste 200.000 de abonați. Acesta era folosit pentru a posta discursurile lui Maduro și clipuri din emisiunea sa săptămânală de la televiziunea de stat.

Site-ul YouTube precizează că elimină conturile care comit „încălcări repetate ale regulilor comunității”, inclusiv postarea de dezinformare, discursuri de ură sau conținut care „interferează cu procesele democratice”.

Google, compania-mamă a YouTube, nu a răspuns la întrebările privind posibila eliminare a contului lui Maduro. AP notează că această acțiune survine pe fondul tensiunilor crescânde dintre SUA și Venezuela.

Escaladarea tensiunilor între SUA și Venezuela

Relațiile dintre SUA și Venezuela au fost întotdeauna proaste, dar tensiunile au crescut după ultimele declarații ale președintelui american Donald Trump. El a acuzat Venezuela că nu a luat măsuri adecvate împotriva traficului ilegal de droguri.

În același timp, Trump a emis o directivă secretă prin care a instruit Pentagonul să înceapă pregătirile pentru utilizarea forței militare împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, pe care administrația sa le-a desemnat ca organizații teroriste. Potrivit Casei Albe, o flotilă navală americană a distrus deja trei ambarcațiuni suspectate de transportul de droguri. Se pare că cel puțin 12 persoane aflate pe aceste nave au murit.

În plus, în 2024, Maduro s-a confruntat cu acuzații de falsificare a rezultatelor alegerilor prezidențiale. Protocoalele colectate de sute de activiști ai opoziției venezuelene indicau că Maduro a pierdut cu o marjă largă.

 

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
Avioane MiG-31
2
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
peru cocaina
3
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Scenă din filmul Norma.
4
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
Avioane MiG-31
5
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Digi Sport
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Miruță.
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie...
Britain Has Successfully Test Fired The Dragonfire Laser
NATO și Israel testează noi arme laser. Cum arată sistemul Apollo și...
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță critică plafonarea: „Nu i-a ajutat în mod real pe oameni...
Funeraliile lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Funeraliile lui Charlie Kirk: Ceremonie grandioasă, cu participarea a...
Ultimele știri
Portugalia recunoaște oficial Statul Palestina
Un nou instrument de inteligență artificială poate prezice riscul de a dezvolta peste 1.000 de boli, cu până la 20 de ani înainte
Ministrul Miruță, despre reforma administrativă: „Dacă pleacă 2, 3 oameni din primărie, nu cred că îngenunchează comuna”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Ce meserie are Andra, soția lui Daniel Pancu. Lucrează într-un domeniu în care se câștigă bine de tot
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Năstase. Fata cea mare este mai în vârstă decât Ioana Năstase
Adevărul
Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot...
Playtech
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
Ce au scris turcii, după ce Ianis Hagi a fost cel mai bun în Istanbul Bașakșehir - Alanyaspor
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar...
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme