Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat că nu există dovezi care să identifice vreo țară responsabilă pentru atacurile asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, acuzând în același timp Kievul că încearcă să discrediteze Rusia, relatează Novinite.

Zaharova a precizat că problema a fost discutată pe 13 octombrie în cadrul unei întâlniri între ambasadoarea Rusiei în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, și prim-ministrul bulgar Rumen Radev. În cadrul unei conferințe de presă, ea a afirmat că discuția a stabilit faptul că, în prezent, nu există dovezi care să indice stat în legătură cu atacurile asupra navelor.

Ea a reiterat că niciuna dintre părți nu a fost identificată ca fiind responsabilă pentru atacuri, potrivit agenției de știri de stat ruse TASS.

Cu toate acestea, Zaharova a sugerat indirect că Ucraina se află în spatele incidentelor, susținând că Kievul are un istoric de atacuri asupra propriilor infrastructuri civile și a populației, pe care le atribuie apoi Rusiei.

„Merită să ne amintim că lansarea de atacuri, inclusiv cele împotriva propriilor infrastructuri civile și a populației, și învinovățirea ulterioară a Rusiei reprezintă una dintre trucurile murdare preferate ale regimului de la Kiev”, a declarat Zaharova.

Ea a susținut, de asemenea, că atacurile au avut scopul de a afecta reputația Rusiei și de a convinge țările occidentale să acorde asistență militară și financiară suplimentară.

„Scopul este clar: să ne denigreze țara încă o dată și apoi să ceară cu insistență patronilor lor occidentali furnizarea urgentă de arme suplimentare, precum și de bani și finanțare, pentru a-și continua politica agresivă neonazistă,” a declarat purtătoarea de cuvânt.

Între timp, Radev a anunțat ieri de la Bruxelles că nava Chelsea 3, lovită la 17 mile marine de coastele localității Biala, va fi remorcată în portul Burgas pentru reparații și va fi inspectată pentru a se verifica prezența resturilor de drone. Vremea nefavorabilă a întrerupt temporar operațiunea, care continuă astăzi.

Editor : M.C