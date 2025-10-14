Live TV

Zaharova îi ține isonul lui Trump privind poza de pe coperta revistei Time: „Doar persoanele cu probleme de sănătate ar face așa ceva”

Maria Zaharova
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a criticat și ea coperta revistei Time, scriind pe Telegram că alegerea fotografiei a fost „uimitoare”. Este o nouă încercare a Moscovei de a se apropia de Trump, comentează Politico.

Kremlinul a criticat revista Time pentru coperta care îl înfățișează pe președintele american Donald Trump, după ce liderul american a condamnat alegerea fotografiei.

Trump a criticat revista marți dimineață pentru fotografie – care însoțea un articol de copertă în care era lăudat acordul său de pace din Orientul Mijlociu – considerând-o „cea mai proastă din toate timpurile”.

Fotografia a fost făcută dintr-un unghi jos, cu Trump iluminat din spate de lumina puternică a soarelui, lăsându-l cu „ceva plutind deasupra capului meu, care arăta ca o coroană plutitoare, dar una extrem de mică”, s-a înfuriat el.

trump time
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat și ea coperta. „Doar oamenii nesănătoși, obsedați de răutate și ură – poate chiar ciudați – ar fi putut alege o astfel de fotografie”, a spus ea furioasă.

Președintele SUA a apărut pe coperta revistei după ce a semnat luni în Egipt un pact pentru a pune capăt războiului Israelului în Gaza, după doi ani de vărsare de sânge. El a salutat acordul dintre Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas ca fiind unul care a necesitat „3.000 de ani” pentru a fi încheiat.

Trump s-a supărat pe revista Time din cauza unei poze cu el: „Ceva care pluteşte şi care arată ca o coroană, dar extrem de mică”

