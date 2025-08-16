Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie, transformată într-o „nebunie completă”, văzând că preşedintele rus a fost primit de omologul său american, în Alaska, cu covorul roşu.

„Mass-media occidentală, care relata până acum că Rusia se află în izolare, se află acum într-o stare de frenezie totală din cauza întâlnirii preşedintelui rus Vladimir Putin cu omologul său american Donald Trump în Statele Unite”, a declarat purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de TASS, potrivit News.ro.

Comentând întâlnirea celor doi lideri din Alaska, ea a scris pe Telegram: „Mass-media occidentală se află într-o stare ce poate fi descrisă drept frenezie, transformându-se într-o nebunie completă: timp de trei ani au relatat că Rusia este izolată, iar astăzi au văzut covorul roşu, întins pentru a-l primi pe preşedintele rus în Statele Unite”, a spus diplomata.

Donald Trump i-a oferit vineri lui Vladimir Putin o revenire coregrafiată pe scena internaţională - cu covor roşu, survol de avioane de luptă şi o amabilitate aproape demonstrativă, relatează AFP.

Puţin după ora locală 11.00 (22.00, ora României), la baza Elmendorf-Richardson, în Alaska, sub un cer gri, preşedintele american şi preşedintele rus au coborât din avioane.

