Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu ameninţe ţările vecine

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse / Sursa foto: Profimedia Images

Purtătrarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat iniţiativa preşedintelui Franţei Emmanuel Macron referitoare la o posibilă cooperare europeană în domeniul securităţii nucleare, afirmând că price iniţiativă trebuie să fie acceptabilă pentru ţările vecine, care nu ar trebui să se simtă ameninţate de eventualii noi participanţi.

„Există însă un «dar» important: după cum am văzut, orice iniţiativă trebuie să fie acceptabilă pentru ţările vecine, care nu ar trebui să se simtă ameninţate de eventualii noi participanţi. Altfel… cred că toţi cei care urmăresc ştirile şi-au dat seama că, în această chestiune, nu doar Tratatul de Neproliferare şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică sunt importante, ci şi atitudinea ţărilor care se învecinează cu regiunea şi chiar dincolo de aceasta”, a scris Zaharova pe canalul său de Telegram, relatează TASS, preluată de News.ro. 

La 2 martie, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a anunţat că opt ţări europene şi-au exprimat interesul de a coopera cu Parisul în privinţa descurajării nucleare comune, menţionând Germania, Regatul Unit, Polonia, Ţările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia şi Danemarca.

Comentând iniţiativa într-o conferinţă de presă marţi, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avertizat asupra riscului tot mai mare ca proliferarea nucleară să scape de sub control.

Rusia „va continua să susţină principiile neproliferării armelor nucleare” şi se va opune categoric oricăror acţiuni care ar putea „declanşa o cursă a înarmării nucleare”, a adăugat şeful diplomaţiei ruse.

Citește și: EXCLUSIV Ce înseamnă pentru România decizia lui Macron de a extinde descurajarea nucleară. Explicațiile lui Mircea Geoană

