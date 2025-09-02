Live TV

Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă mai mult de 24 de ore în avion

Data publicării:
avion
Foto: Profimedia

Pasagerii unei curse care decolase din Detroit, Statele Unite, cu destinaţia Shanghai, China, au trăit un adevărat coşmar. Zborul trebuia să dureze 16 ore, dar avionul a fost nevoit să facă sâmbătă un ocol neprevăzut, a anunţat compania aeriană americană Delta Airlines într-un comunicat citat de News.ro.

În timp ce survolau Alaska, după cinci ore de zbor, pasagerii avionului, un Airbus A350-900, au aflat că zborul trebuie să facă un ocol de 4.000 de kilometri. Motivul: pilotul, care se îmbolnăvise. Deoarece acesta nu mai putea să ducă zborul la bun sfârşit în condiţii de siguranţă, s-a luat decizia de a devia zborul către Los Angeles, California, relatează Le Figaro.

Avionul a putut în cele din urmă să aterizeze pe aeroportul internaţional al oraşului, aşteptând ca Delta Airlines să găsească un pilot înlocuitor.

Pasagerii, ţintuiţi în scaunele avionului, au avut nevoie de multă răbdare. Abia după trei ore a sosit un pilot înlocuitor şi avionul a putut părăsi pista şi decola din nou spre China.

„Ne cerem scuze clienţilor noştri pentru întârzierea călătoriei”, a transmis Delta Airlines.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
camere radar viteza pod braila
2
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
cal pentru polostudiat de geneticieni
3
Primii cai modificați genetic au împlinit 10 luni. Scopul pentru care au fost creați
Ambulanta-1-scaled
4
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
5
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
Decizia surprinzătoare luată de Sorana Cîrstea, după ce a fost jefuită în SUA. Poliția din New York a făcut anunțul
Digi Sport
Decizia surprinzătoare luată de Sorana Cîrstea, după ce a fost jefuită în SUA. Poliția din New York a făcut anunțul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in sedinta de guvern
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu...
HARTA ucrainei in spatele generalilor ruși
O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei...
ro alert
Atac rusesc cu drone la granița României. Mesaj RO-ALERT pentru zona...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Cum va fi vremea până pe 29 septembrie. Estimările meteorologilor...
Ultimele știri
A murit Graham Greene, actorul nominalizat la Oscar pentru rolul din „Dansând cu lupii”
Rusia a atacat regiunile Kiev, Sumî și Odesa, provocând victime și pagube materiale infrastructurii civile
Cheltuielile pentru armament în UE vor atinge un nou record în acest an: „Nu ne vom opri aici”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
avion
Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
Motivul pentru care un avion F-35 de 200 de milioane de dolari s-a prăbușit în Alaska: a fost „păcălit” de gheață
Avion Iak-52
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război Mondial. E ca și când ai trage de pe cal”
Avion
Un avion plin cu ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone. Pasagerii, obligați să rămână la bord
tren cfr calatori
Tren versus avion. Care este varianta mai ieftină pentru deplasarea în țară și în străinătate
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai bogată prințesă a Europei, nuntă cu un tânăr venezuelean, care nu e de viță nobilă. Locuiesc la...
Cancan
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat justiția română de un dosar penal pe atacatorul livratorului asiatic. Statul nu a dorit să...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat...
Adevărul
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol...
Playtech
Ce gust are rambutan? Fructul exotic asemănător litchi, dar cu aromă proprie
Digi FM
Cântăreață celebră și fostă Miss UK, care a obținut o avere uriașă după divorț, sfâșiată de durere după...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Ianis Hagi semnează, după ce a refuzat o ofertă din La Liga!
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, îndrăzneață, dar angelică, pe covorul roșu de la Veneția. Logodnicul ei, Jason...
Adevarul
Roma dă alarma, Bucureștiul tace. Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi...
Newsweek
Pensiile speciale crescute cu 18.000 lei. 800.000 pensionari ajutați cu 500 lei să ia pensia minimă
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
O nouă specie de insectă-băţ, de dimensiuni neobişnuit de mari, descoperită în Australia
Film Now
“Prison Break”, 20 de ani mai târziu. Ce fac acum actorii din serialul care a cucerit fanii cu povestea...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...