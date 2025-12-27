Zborurile de pe aeroportul din Hanovra au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate

Spaţiul aerian deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, din nordul Germaniei, a fost închis din cauza prezenţei în zonă a unor drone neidentificate, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al aeroportului.

Aeroportul din Hanovra a fost închis de vineri seara, ora 21:47 (20:47 GMT), până sâmbătă la ora 12:16 (11:16 GMT), fiind necesară redirecţionarea a şapte zboruri către Paderborn, Bremen, Dusseldorf, Frankfurt şi alte destinaţii.

De asemenea, două avioane nu au aterizat la Hanovra din motive de securitate şi de aceea nu au putut decola sâmbătă. Acestea erau zboruri de legătură către Frankfurt şi Paris, care au trebuit să fie anulate, relatează Agerpres.

Potrivit publicaţiei Hannoversche Allgemeine Zeitung, o dronă a fost observată prima dată în apropierea unui aerodrom din vecinătate la o altitudine de circa 80 de metri. O oră mai târziu, cel puţin două drone s-au apropiat de aeroportul propriu-zis.

În luna noiembrie, aeroportul din Hanovra a fost închis timp de 45 de minute din cauza unei drone.

În ultimele luni, prezenţa dronelor a cauzat perturbarea zborurilor de pe mai multe aeroporturi din Germania. Rusia este suspectată pentru aceste incidente, dar deocamdată nu au fost prezentate probe concrete.

Anterior în decembrie, şeful Biroului poliţiei federale germane, Holger Münch, a afirmat că peste 1.000 de zboruri de drone suspecte au fost consemnate în Germania în acest an.

Incidentele au implicat mai frecvent obiective militare şi aeroporturi, dar şi alte infrastructuri esenţiale, precum porturi.

