Live TV

Zborurile de pe aeroportul din Hanovra au fost perturbate din cauza unor drone neidentificate

Data publicării:
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Foto: Profimedia Images

Spaţiul aerian deasupra aeroportului din oraşul Hanovra, din nordul Germaniei, a fost închis din cauza prezenţei în zonă a unor drone neidentificate, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al aeroportului.

Aeroportul din Hanovra a fost închis de vineri seara, ora 21:47 (20:47 GMT), până sâmbătă la ora 12:16 (11:16 GMT), fiind necesară redirecţionarea a şapte zboruri către Paderborn, Bremen, Dusseldorf, Frankfurt şi alte destinaţii.

De asemenea, două avioane nu au aterizat la Hanovra din motive de securitate şi de aceea nu au putut decola sâmbătă. Acestea erau zboruri de legătură către Frankfurt şi Paris, care au trebuit să fie anulate, relatează Agerpres.

Potrivit publicaţiei Hannoversche Allgemeine Zeitung, o dronă a fost observată prima dată în apropierea unui aerodrom din vecinătate la o altitudine de circa 80 de metri. O oră mai târziu, cel puţin două drone s-au apropiat de aeroportul propriu-zis.

În luna noiembrie, aeroportul din Hanovra a fost închis timp de 45 de minute din cauza unei drone.

În ultimele luni, prezenţa dronelor a cauzat perturbarea zborurilor de pe mai multe aeroporturi din Germania. Rusia este suspectată pentru aceste incidente, dar deocamdată nu au fost prezentate probe concrete.

Anterior în decembrie, şeful Biroului poliţiei federale germane, Holger Münch, a afirmat că peste 1.000 de zboruri de drone suspecte au fost consemnate în Germania în acest an.

Incidentele au implicat mai frecvent obiective militare şi aeroporturi, dar şi alte infrastructuri esenţiale, precum porturi.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
1
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
castelul corvinilor
2
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
4
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
5
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
A murit alături de trei dintre copiii săi, la 13.000 de kilometri de casă. Cum s-a petrecut tragedia
Digi Sport
A murit alături de trei dintre copiii săi, la 13.000 de kilometri de casă. Cum s-a petrecut tragedia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
S-300V
Momentul în care dronele ucrainene distrug un lansator S-300V și alte sisteme importante în Crimeea ocupată
Noul cancelar german Friedrich Merz
Merz subliniază responsabilitatea guvernului german faţă de securitatea Europei: „Depinde de noi”
CSAT
Cum vede România relațiile cu partenerii strategici și ce își propune în puncte cheie de pe glob. Detalii din raportul CSAT
Novorossiisk
Serviciul de Securitate al Ucrainei, noi detalii despre operațiunea specială din Novorossiisk, care a dus la lovirea submarinului Kilo
deseuri
17 tone de deşeuri din Germania au fost oprite la intrarea în ţară, la Nădlac. Şoferul nu avea documente de import
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski
„Liniile roșii” trasate de Zelenski înaintea întâlnirii cu Trump...
oameni cu umbrele pe lapovita
Vreme rea în toată țara. Ministerul Mediului a convocat comitetul...
nicusor dan si mirabela grdinaru foto fb
Nicușor Dan, despre interviul cu Mirabela Grădinaru, difuzat de...
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: Efectul de...
Ultimele știri
Oana Țoiu: „În timp ce liderii SUA, UE și ai Ucrainei lucrează pentru a obține pacea, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza”
Schimbări importante pentru șoferi în 2026. Cum funcționează radarele inteligente care vor fi montate pe șosele
Patru spanioli dispăruți în urma naufragiului unui vapor turistic în Indonezia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut...
Fanatik.ro
Ce probleme a avut cu Poliția prefectul de Olt, reținut după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov. Cum s-a...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Rugby-ul, cel mai afectat sport la Revoluția din 1989! Sportivii de renume mondial care au fost ucişi: “L-au...
Adevărul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Playtech
Cum păstrezi corect salatele cu maioneză ca să nu faci toxiinfecție
Digi FM
O lume întreagă o adoră. Prințesa Charlotte, lăudată pe rețelele sociale. „Atât de politicoasă, de elegantă...
Digi Sport
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
Pro FM
Regina Crăciunului, strălucitoare alături de gemenii ei adolescenți. Mariah Carey, într-o rochie roșie și...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja...
Newsweek
La ce sume a înghețat Guvernul pensiile contributive, pensiile de invaliditate și de urmaș? Neschimbate 2 ani
Digi FM
Meteorologii au actualizat prognoza. Aproape toată ţara intră sub avertizări de vremea rea până luni dimineaţă
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...