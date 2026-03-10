„Zdrobim inamicul”. Șeful Pentagonului anunță „cea mai intensă” zi de atacuri asupra Iranului de la începutul războiului

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a spus marţi că aceasta va fi cea mai intensă zi de bombardamente împotriva Iranului de la începutul războiului şi a susţinut că Teheranul arată o capacitate de răspuns diminuată pe măsură ce continuă atacurile aeriene începute de SUA şi Israel pe 28 februarie.

„Astăzi va fi, încă o dată, ziua noastră cea mai intensă de atacuri în interiorul Iranului. Cele mai multe avioane de vânătoare, cele mai multe bombardiere, cele mai multe atacuri", a spus Hegseth la o conferinţă de presă la Pentagon, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres.

Conform acestuia, „în ultimele 24 de ore" Iranul „a lansat cele mai puţine rachete pe care a reuşit să le lanseze până în prezent" de la începutul războiului.

SUA nu vor renunţa la războiul cu Iranul până când „inamicului nu îi va fi aplicată o înfrângere totală şi decisivă”, a asigurat secretarul apărării, adăugând că acest lucru se va întâmpla conform calendarului Statelor Unite.

„Aşa cum a declarat ieri preşedintele Trump, zdrobim inamicul printr-o demonstraţie copleşitoare de capacităţi tehnice şi forţă militară”, a mai spus Hegseth în briefingul de marţi. „Dar facem acest lucru în conformitate cu calendarul nostru şi la alegerea noastră”, a punctat el, însă a reamintit că decizia finală cu privire la momentul încheierii războiului îi va aparţine lui Trump.

„El este cel ales în numele poporului american”, a spus Hegseth. „Aşadar, nu îmi revine mie să stabilesc dacă este începutul, mijlocul sau sfârşitul, asta este treaba lui şi el va continua să comunice acest lucru”, a subliniat Hegseth.

Peste 5.000 de ţinte din Iran, atacate

Vorbind la aceeaşi conferinţă de presă, şeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, a afirmat că Statele Unite atacă navele iraniene puitoare de mine şi că, în primele zece zile de război, au fost atacare peste 5.000 de ţinte în Iran, inclusiv 50 nave militare iraniene.

Pentagonul va examina o paletă de opţiuni dacă preşedintele american Donald Trump va da ordinul să fie escortate navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz, a adăugat generalul Dan Caine, după ce preşedintele SUA a ameninţat Iranul cu atacuri devastatoare dacă închide această arteră navigabilă esenţială pentru comerţul energetic mondial.

Strâmtoarea Ormuz este însă de facto blocată ca urmare a războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului. Sute de nave, în special petroliere şi metaniere (care transportă gaze naturale lichefiate - GNL) sunt ancorate în Golful Persic în aşteptare.

Navele „se tem că vor fi lovite”

Iranul a negat că ar fi închis Strâmtoarea Ormuz, iar ministrul său de externe, Abbas Araghci, a asigurat că nici nu intenţionează să o închidă, deşi nu a exclus această posibilitate dacă SUA şi Israelul continuă războiul.

„Nu am închis-o. Navele şi petrolierele sunt cele care nu încearcă să o traverseze, întrucât se tem că vor fi lovite de o tabără sau alta", a spus ministrul iranian într-un interviu acordat postului american NBC News.

Totuşi, Corpul Gărzilor Revoluţionare iraniene a ameninţat că va lovi în strâmtoare orice navă ce are legături cu SUA, cu Israelul şi cu ţările susţinătoare ale acestora. Strâmtoarea Ormuz este închisă nu doar din cauza temerilor operatorilor navelor că acestea pot fi atacate, ci şi din cauza costurilor devenite prohibitive pentru poliţele de asigurare ale acestor nave aflate într-o zonă de război

