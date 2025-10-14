Live TV

Zece agenţi ai Rusiei, arestaţi în Odesa şi Liov pentru operaţiuni de sabotaj

Data publicării:
agent rus arestat de ofiteri sbu in ucraina
Agenții SBU au reținut mai mulți agenți care lucrau la comanda serviciilor rusești. Sursă foto: SBU
Din articol
Sabotorii au filmat atacurile

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) şi Poliţia Naţională au reţinut opt agenţi ruşi implicaţi în operaţiuni de sabotaj în sudul Ucrainei, precum şi două persoane din vestul Ucrainei, pe care serviciile secrete ruse au încercat să le manipuleze pentru a comite atacuri incendiare.

„Aceştia s-au dovedit a fi bărbaţi cu vârste cuprinse între 19 şi 73 de ani, recrutaţi de la distanţă de inamic sub pretextul «câştigurilor uşoare». Alţi doi au fost înşelaţi de ruşi care se dădeau drept ofiţeri SBU”, a declarat agenţia de contraspionaj, potrivit Ukrinform, preluată de News.ro.

În Odesa, ofiţerii de securitate au prins un şomer local „în flagrant”, în timp ce încerca să planteze un dispozitiv exploziv improvizat (IED) sub o linie de cale ferată.

Bărbatul colectase explozibilul dintr-o ascunzătoare pregătită în prealabil de agenţii ruşi. Ofiţerii SBU au reţinut, de asemenea, alte şapte persoane în regiunea Odesa, care dăduseră foc la cabinete de relee de pe căile ferate locale pentru a perturba logistica militară ucraineană.

Sabotorii au filmat atacurile

Ei au filmat atacurile incendiare pentru a le raporta superiorilor lor din Rusia. În Liov, doi rezidenţi în vârstă de 19 ani au fost descoperiţi după ce au dat foc unei poşte şi unor intrări rezidenţiale, la instrucţiunile ruşilor.

Contrainformaţiile au descoperit ulterior că ruşii se dăduseră drept ofiţeri SBU, păcălind tinerii să creadă că participau la o „operaţiune specială” ucraineană.

„Conform legendei furnizate de inamic, ţintele ar fi adăpostit «criminali» care acţionau împotriva Ucrainei”, potrivit SBU.

După cum a raportat anterior Ukrinform, SBU a reţinut recent un dezertor ucrainean recrutat de Rusia, care plănuia un atac terorist în centrul oraşului Zaporojie.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
2
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
3
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
4
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
femeie frig primavara vreme rece
5
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Digi Sport
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump
De ce diplomația lui Donald Trump în Gaza nu poate funcționa în...
Viktor Orban
Aura de invincibilitate a lui Viktor Orban se stinge. Primele semne...
corali afectați de fenomenul de albire
Lumea se confruntă cu „o nouă realitate”: Pământul a atins primul...
panou-armata-rusia
Armata din umbră a Rusiei: cum ademenește Kremlinul arabi pentru...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski propune trei surse de finanţare pentru rachetele americane Tomahawk
Efectele taxelor vamale impuse de Trump asupra companiilor americane. Ce spun economiștii
Numerele private de telefon ale prim-ministrului australian şi Donald Trump Jr. au fost publicate pe un site web
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Military parade and soldiers with Russian flag and arms in line. Saint-Petersburg, Russia
Rusia autorizează mobilizarea rezerviștilor: câți sunt și cum se încadrează ei în „mașinăria de război” a lui Putin
volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Volodimir Zelenski merge la Washington pentru a discuta față în față cu Donald Trump. Când ar urma să aibă loc întâlnirea
Conference on the Hungarian presidency of the Council of the EU, in Budapest
Prima reacție a comisarului maghiar, după ce a fost acuzat că a coordonat acțiuni de spionaj când era ambasador la Bruxelles
Eli Cohen, an Israeli spy, known for his espionage activities in Syria, pictured in the Golan Heights during his time as an undercover agent.
Rămășițele pământești ale celui mai faimos spion israelian din istorie, Eli Cohen, ar putea fi returnate familiei
Brusselsí EU quarter
Un polițist din Bruxelles, care avea acces la diplomați acreditați în Belgia, a fost acuzat de spionaj
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și...
Adevărul
Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm...
Playtech
Moneda din 2001 pe care se cer peste 25.000 de lei acum. Motivul pentru care a ajuns să fie căutată
Digi FM
„Nu eram pregătiţi să te pierdem”. Goldie Hawn, devastată de moartea prietenei sale, Diane Keaton: „O să-mi...
Digi Sport
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025
Newsweek
33.000 lei cea mai mare pensie militară. Cu cât s-a mărit în ultimii ani? Vor crește în 2026?
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...