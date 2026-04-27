Zeci de călugări budiști prinși cu 110 kg de canabis pe aeroport. Drogurile, ascunse în bagaje cu pereți falși

Zeci de călugări budiști prinși cu 110 kg de canabis pe aeroport. Drogurile, ascunse în bagaje cu pereți falși.

Douăzeci și doi de călugări budiști au fost arestați pe un aeroport din Sri Lanka, după ce autoritățile au descoperit 110 kilograme de canabis ascunse în bagajele lor, inclusiv în compartimente cu „pereți falși”. Suspecții se întorceau din Thailanda, unde fuseseră într-o vacanță de patru zile, scrie BBC.

Oficialii vamali au declarat că fiecare călugăr avea asupra sa aproximativ 5 kilograme de Kush – o formă deosebit de puternică a drogului – ascunsă în „pereți falși” ai bagajelor, în momentul în care au ajuns sâmbătă în capitala Colombo.

Călugării, majoritatea studenți, se întorceau din Thailanda, unde fuseseră într-o vacanță de patru zile, cu toate cheltuielile acoperite, oferită de un sponsor neidentificat, atunci când au fost reținuți.

Un al 23-lea călugăr, despre care se crede că ar fi organizat deplasarea, a fost ulterior arestat într-o suburbie a orașului Colombo, au declarat polițiștii pentru BBC Sinhala.

Potrivit purtătorului de cuvânt interimar al poliției, călugărul – care nu a participat la călătorie – le-ar fi spus celorlalți că „aceste pachete sunt o donație” și că o dubă urma să vină să le ridice.

Biroul Antidrog al Poliției din Sri Lanka a descoperit fotografii și videoclipuri pe telefoanele mobile ale unora dintre călugări, proveniți din temple din întreaga țară, în care aceștia apar bucurându-se de vacanță, îmbrăcați în haine casual.

Poliția a declarat pentru BBC Sinhala că există suspiciuni că unii dintre călugări ar fi putut să nu știe ce transportau.

Drogurile au fost găsite printre rechizite școlare și dulciuri.

Este considerat primul caz în care un grup de călugări este arestat sub suspiciunea de trafic de droguri în țară, prin intermediul aeroportului.

