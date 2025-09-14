Live TV

Zeci de concedieri controversate în SUA după comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk

Memorial pentru Charlie Kirk în Utah FOTO Profimedia
Memorial pentru Charlie Kirk în Utah FOTO Profimedia

Zeci de oameni - între care jurnalişti, profesori şi pompieri - au fost concediaţi de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre uciderea activistului conservator american Charlie Kirk, a informat sâmbătă EFE.

Una dintre cele mai discutate concedieri este cea a analistului politic Matthew Dowd, care a fost dat afară de la MSNBC după ce a sugerat că uciderea lui Kirk a fost motivată de discursul său polarizant.

„Gândurile pline de ură duc la cuvinte pline de ură, care, la rândul lor, duc la acţiuni pline de ură”, a declarat el la televizor.

Un alt caz notabil este cel al unui agent al Secret Service, agenţia însărcinată cu protejarea preşedintelui, care a fost concediat după ce a declarat pe reţelele de socializare că Kirk „răspândea ură şi rasism” în emisiunea sa şi că, prin urmare, „karma este inevitabilă”.

Carolina Panthers, o echipă NFL (liga de fotbal american profesionist), şi Delta Air Lines au anunţat la rândul lor concedierea unor angajaţi în urma comentariilor de pe reţelele de socializare despre moartea lui Kirk.

Un profesor de la un liceu din comitatul Clay, Florida, a fost suspendat din funcţie după ce a făcut aluzie online la comentariile făcute de Kirk în 2023, în care acesta declara că „câteva decese cauzate de armele de foc în fiecare an” reprezintă un preţ „care merită plătit” pentru a menţine dreptul de a purta arme, consacrat în al doilea amendament al Constituţiei.

„37 de ani în învăţământul public, sunt dispus să încasez un glonţ pentru copiii mei. Nu, nu jelesc (moartea lui Kirk), el a ales să se sacrifice pentru drepturile care trebuie protejate. Karma e oribilă”, a scris profesorul concediat.

Potrivit presei locale, un pompier din New Orleans este investigat după ce a postat, apoi a şters, un comentariu în care numea glonţul care i-a luat viaţa activistului conservator „un dar de la Dumnezeu”.

CNN a relatat că DC Comics a anulat noua serie de benzi desenate „Red Hood” după ce autoarea, Gretchen Felker-Martin, a declarat, după împuşcarea lui Kirk: „Sper că glonţul se simte bine”.

Pe lângă aceste concedieri, Departamentul de Stat al SUA a avertizat că va revoca sau retrage vizele străinilor care glorifică sau batjocoresc uciderea lui Kirk pe reţelele de socializare.

Secretarul de stat adjunct Christopher Landau a folosit reţelele de socializare pentru a le cere urmăritorilor săi să distribuie mesaje de la străini care îl batjocoresc pe Kirk, cu scopul de a lua în considerare revocarea vizelor lor.

Charlie Kirk, un activist conservator influent şi apropiat al preşedintelui Donald Trump, a fost împuşcat în gât miercuri, în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley în faţa a mii de tineri.

Persoana arestată şi acuzată de crimă este Tyler Robinson, un bărbat alb în vârstă de 22 de ani, care a tras cu o puşcă de pe un acoperiş din apropiere.

