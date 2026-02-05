Live TV

Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți

femeie, salon infrumusetare
Foto: Profimedia

Parchetul din Burgas, Bulgaria, a deschis o anchetă şi a efectuat percheziţii după ce mai multe cliente ale unor saloane de înfrumuseţare care au descoperit imagini cu ele făcute fără consimțământul lor pe site-uri pornografice, relatează AFP.

Ancheta vizează deţinerea şi difuzarea de material pornografic şi vizează două dintre cele mai populare saloane de înfrumuseţare din Burgas, a declarat miercuri procurorul Ştelian Dimitrov, citat de News.ro. El a precizat că au avut loc mai multe percheziţii la mai multe adrese, unde au fost identificate mai multe ”dispozitive tehnice legate de activitatea infracţională”.

Potrivit avocatului Rosen Diev, care reprezintă aproximativ 20 de victime, inclusiv o minoră, numărul persoanelor afectate ar ajunge la sute. El a precizat că imaginile cu femei dezbrăcate erau postate pe Telegram şi pe zeci de site-uri pornografice cu acces plătit.

Procurorul Stelian Dimitrov a anunţat că, până în prezent au fost blocate difuzarea şi accesul la peste 100 de fişiere video cu imagini din saloane. Nu a precizat unde se află serverele şi domeniile respective, dar a declarat că autorităţile bulgare au solicitat ajutorul unor servicii partenere din străinătate.

Comisia bulgară pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal a anunţat că a demarat ”proceduri administrative, inclusiv inspecţii”, în saloane de înfrumuseţare în întreaga ţară. Într-un comunicat, aprecizat că în imaginile difuzate nu apar feţele persoanelor filmate.

Parchetul din Kazanlak (centru) a anunţat că a deschis, la rândul său, o anchetă în urma unor declaraţii de presă ale unor femei care denunţau acelaşi procedeu. El a dispus inspecţii în saloanele din oraş pentru a stabili dacă au fost instalate camere de supraveghere video şi dacă imagini au fost distribuite fără autorizație.

Postul Nova TV a transmis miercuri că au apărut online imagini dintr-un cabinet de ginecologie din Sofia. Ministerul Sănătăţii a anunţat într-un comunicat că ministrul Silvi Kirilov a ordonat o inspecţie imediată a inspectoratului regional de sănătate de la Sofia şi că în cabinetului medicului a fost găsită o cameră video.

