Zeci de fişiere cu informații „extrem de sensibile” ale Ministerului de Interne francez au fost furate în timpul unui atac cibernetic

Câteva zeci de documente confidenţiale au fost sustrase în timpul unui atac cibernetic care a afectat Ministerul de Interne francez timp de mai multe zile, a anunţat guvernul miercuri, conform AFP şi Reuters.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a descris atacul drept „foarte grav”, în faţa membrilor parlamentului, anunţând restricţii imediate pentru agenţi, inclusiv dubla autentificare obligatorie.

Întrebat despre amploarea atacului în timpul sesiunii de întrebări pentru guvern din Adunarea Naţională, ministrul a recunoscut gravitatea intruziunii rău intenţionate, care a avut loc săptămâna trecută.

Cu toate acestea, el a precizat că nu există dovezi care să sugereze că serverele au fost compromise grav, notează AFP și Reuters, citate de Agerpres.

Încălcarea securităţii a fost posibilă din cauza lipsei de „igienă digitală”, deoarece parolele care permiteau accesul la fişiere protejate erau schimbate „în clar” pe conturile de e-mail profesionale compromise, a explicat Nurez.

Intruziunea a permis unuia sau mai multor hackeri să acceseze fişiere „extrem de sensibile”, inclusiv Fişierul de Prelucrare a Cazierului Judiciar şi Fişierul Persoanelor Căutate, care sunt esenţiale pentru activitatea forţelor de ordine.

În timp ce un grup de hackeri şi-a asumat responsabilitatea pentru furtul datelor a 16 milioane de persoane, ministrul a declarat că, în acest stadiu, doar „câteva zeci de înregistrări” au fost extrase „până în prezent”, rămânând în acelaşi timp precaut în aşteptarea finalizării inventarului complet.

Confruntat cu aceste acţiuni „imprudente”, Laurent Nurez a anunţat o serie de măsuri imediate de „remediere”, inclusiv închiderea anumitor conturi şi impunerea sistematică a „dublei autentificări”.

