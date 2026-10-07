Zeci de jurnaliști uciși în Gaza erau și combatanți ai Hamas sau ai Jihadului Islamic. Organizațiile presei revizuiesc listele discret

Zeci de jurnaliști uciși în Fâșia Gaza erau, de asemenea, combatanți ai mișcărilor Hamas sau ai Jihadului Islamic. Organizațiile de apărare a presei încep, în mod discret, să-și revizuiască listele, scrie Le Point.

Pe 7 octombrie 2023, el a fost unul dintre primii „jurnaliști” care și-a pierdut viața, victimă a războiului. Omagiul adus lui a fost la nivel mondial. Mohammad Jarghoun, în vârstă de 28 de ani, „relata luptele” pentru o agenție locală, anunță Federația Internațională a Jurnaliștilor (FIJ). Numele său a fost inclus imediat pe listele Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ) și ale organizației Reporteri fără Frontiere (RSF), preluate de redacțiile din întreaga lume.

Cu toate acestea, pe 22 iunie 2026, chipul său a reapărut pe un canal Telegram al brigăzilor Al-Qassam, care îi aduc un omagiu acestui „martir”. Fotografiile îl înfățișează în uniformă de camuflaj, cu fruntea înconjurată de o bandă verde și o armă la umăr. Într-o zi la exerciții, în alta într-un tunel… Mohammed Jarghoun aparținea, de fapt, unui batalion al brigăzii din Rafah. În luna august, RSF l-a retras discret de pe lista sa, urmată la sfârșitul lunii septembrie de CPJ.

Jurnaliști combatanți

Astăzi, CPJ înregistrează în continuare 247 de jurnaliști și angajați ai mass-media uciși în Gaza începând cu 7 octombrie, iar site-ul RSF „peste 220, dintre care cel puțin 70 din cauza profesiei lor”. Nimeni nu a putut verifica aceste cifre: accesul în Gaza este blocat de la începutul războiului. Pentru a înregistra un nume, CPJ se bazează pe „cel puțin două surse credibile”, precizează organizația: familii, colegi, organizații locale… Toate din Gaza.

Colectivul Stop Murdering Journalists, care înregistrează 368 de morți, recunoaște: „Dacă o organizație palestiniană de jurnaliști îi recunoaște ca atare, atunci aceștia sunt jurnaliști. ” Preluate în întreaga lume fără distanțare și fără rezerve, aceste bilanțuri vor fi invocate luni de zile ca dovadă că Israelul elimină în mod deliberat martorii războiului său. Până când narațiunea, după încetarea focului din octombrie 2025, va începe să se clatine…

Hamas și Jihadul Islamic Palestinian (JIP) încep să-și onoreze morții, publicând aproximativ zece necrologuri pe zi, fiecare cu fotografie, grad și numele unității. Printre aceștia apar și jurnaliști.

Gabriel Epstein, cercetător la Washington Institute for Near East Policy, este unul dintre primii care a comparat aceste omagii cu lista CPJ, cea mai restrictivă. La data de 28 septembrie, dezvăluie el pentru Le Point, identificase deja, în mod independent, treizeci și șapte de combatanți. Treisprezece erau membri ai Hamas, iar douăzeci și unu ai Jihadului Islamic Palestinian. „Este o estimare foarte prudentă, precizează el, deoarece mii de necrologuri rămân încă de publicat.”

170 de profiluri suspecte. Unii au primit premii de jurnalism

Când, la 1 octombrie, armata israeliană a publicat, pe un site dedicat, 170 de profiluri ale „jurnaliștilor” uciși pe care susține că i-a identificat ca membri ai grupărilor armate, anunțul nu a avut aproape niciun ecou.

Contactat, CPJ, care a retras deja douăzeci și doi de combatanți de pe lista sa, refuză să răspundă la întrebări. Același tăcere și la RSF, unde unii recunosc în culise că sunt jenați. „Sunt foarte jenat. Am acoperit cu lauri teroriști… Unii au primit chiar premii de jurnalism!”, mărturisește un fost membru al organizației.

Pe 26 septembrie, în urma unei anchete aprofundate a ziarului The Telegraph, BBC a anunțat că va reexamina cazul a 53 de palestinieni pe care îi prezentase ca jurnaliști uciși, dintre care 43 doar pe canalul său arab. „Ca în cazul tuturor bilanțurilor acestui război, a existat un interval considerabil între anunțarea morții unui jurnalist și dezvăluirea statutului său de combatant,”, analizează Gabriel Epstein. Au fost făcute corecturi, dar abia după ce relatarea și efectul ei politic se stabiliseră deja. Mass-media ar fi trebuit să examineze aceste cifre cu mai multă rigoare, mai ales odată ce au apărut primele dovezi, ușor de verificat, privind prezența combatanților pe listă. »

Teroriștii au fost acoperiți cu lauri. Un membru al organizației Reporteri fără Frontiere

De la începutul războiului, imaginile filmate din Gaza de jurnaliștii locali au alimentat, singure, narațiunea mediatică. Fără ca, în majoritatea cazurilor, condițiile în care au fost realizate să fie puse sub semnul întrebării…

Pe 7 octombrie 2023, AP și CNN au difuzat astfel imaginile atacului surprinse de fotograful Hassan Eslaiah. Au întrerupt colaborarea cu acesta abia după o lună, după ce au ieșit la iveală legăturile sale cu Hamas. Vor urma și alte dezvăluiri?

Roshdi Sarraj, ucis într-un atac aerian pe 22 octombrie 2023, era de peste doi ani intermediarul Radio France și lucra, de asemenea, pentru Ouest-France și Le Monde. Armata israeliană îl prezintă astăzi ca „membru operațional al aripii militare” a Hamas – fără o confirmare independentă, în acest moment.

Mustafa Thuraya, cameraman pentru AFP, Reuters și Getty Images, ucis în ianuarie 2024, este încadrat în aceeași categorie, pe aceeași bază.

O profesie sub controlul Hamas

„Redacțiile au știut întotdeauna, totuși, în ce condiții lucrează informatorii lor”, mărturisește redactorul-șef al unui cotidian național. Încă din 2011, ONG-ul Human Rights Watch documentează, într-un raport detaliat, amenințările la adresa jurnaliștilor palestinieni din partea serviciilor de securitate internă ale Hamas. În 2014, Foreign Press Association, care reprezintă corespondenții marilor mass-media internaționale, denunță metodele „flagrante, neîncetate, coercitive”, menite să-i plaseze pe reporteri pe o listă neagră.

Pentru că au îndrăznit să critice organizația teroristă, numeroși jurnaliști palestinieni vor fi închiși, torturați sau obligați să se exileze… „Hamas este cel care ne acordă acreditarea și trebuie să știți în ce condiții lucrăm. Eu nu vorbesc araba. Intermediarul-traducător care ne însoțește este responsabil penal pentru ceea ce voi publica. Așadar, vă imaginați câtă delicatețe este necesară pentru a scrie și a vorbi despre Hamas…”, va mărturisi pe France 5 fostul corespondent al Radio France la Ierusalim, Frédéric Métézeau, pe 10 octombrie 2023.

După o săptămână, pe 17 octombrie 2023, o explozie lovește spitalul Al-Ahli Arabi, din Gaza. La mai puțin de o oră după aceea, Ministerul Sănătății al Hamas denunță un „masacru” și anunță sute de morți. Întreaga lume acuză un atac israelian, iar mulțimile se revoltă în Orientul Apropiat. În aceeași seară, mai multe posturi de televiziune occidentale vor difuza „imagini exclusive”, filmate de „jurnaliști palestinieni”, cu „sute de cadavre”. În unele dintre ele, se explică publicului francez, s-ar vedea locuitori din Gaza „adunând, pentru rudele lor, rămășițele copiilor.”

Serviciile de informații americane, britanice și franceze vor concluziona că o rachetă palestiniană a căzut pe parcarea spitalului. Bilanțul, potrivit Parisului, se ridica de fapt la „zece până la cincizeci de morți”. New York Times va recunoaște, într-o notă adresată cititorilor săi, că s-a bazat prea mult pe afirmațiile Hamasului. În Franța, autorul imaginilor va primi Premiul Bayeux pentru corespondenții de război, în 2024…

Oricine îndrăznește să arate realitatea este persecutat

„Fotografii din Gaza s-au obișnuit să-și coboare aparatul foto de îndată ce cineva vorbește de rău despre Hamas, pentru că oricine îndrăznește să arate realitatea este persecutat fără încetare ”, a mărturisit fotojurnalistul palestinian Motaz Azaiza, la sfârșitul lunii septembrie, în cadrul podcastului arab Taqarob, recunoscând că el însuși a cenzurat imagini cu ostatici răpiți din Israel, loviți de mulțime în Gaza, filmate cu trei ani în urmă, pe 7 octombrie 2023. În iunie 2024, Motaz Azaiza a primit, în Franța, Premiul Libertății din mâinile lui Hervé Morin, președintele regiunii Normandia, în fața a 4.000 de liceeni.

„Nu există presă liberă în Gaza, dar dorința de a vedea 256 de jurnaliști autentici masacrați în mod deliberat de Israel este atât de puternică încât trece peste orice formă de respingere”, analizează filosoful Raphaël Enthoven, pus la stâlpul infamiei pentru că a reamintit cenzura impusă de Hamas în Fâșia Gaza. A da înapoi, adaugă el, „ar însemna să recunoaștem colectiv că am cedat unei hipnoze”.

Fragilitatea narațiunilor occidentale

Și să recunoaștem, implicit, fragilitatea narațiunilor relatate în mass-media occidentale? „Dacă punem la îndoială independența jurnaliștilor, nicio narațiune despre acest război nu mai ține. Nici foametea, nici genocidul. Aceasta este piatra de temelie a catedralei”, afirmă Jean Quatremer, fost jurnalist la Libération, astăzi editorialist la Marianne.

„Blocada mediatică impusă de Israel asupra Gazei face extrem de dificilă orice verificare independentă a faptelor de pe teren”, susține RSF. Pe bună dreptate. „Gaza a fost unul dintre cele mai mediatizate locuri de pe planetă în ultimii trei ani”, concluzionează Gabriel Epstein. „Dar imaginea pe care o primim rămâne caleidoscopică, neclară, adesea filtrată. Acoperirea mediatică permanentă dă o iluzie de precizie și exhaustivitate. Nu este decât atât: o iluzie.”

Editor : Marina Constantinoiu