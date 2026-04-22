Zeci de mii de copii ucraineni, deportați în Rusia. UE convoacă o reuniune la nivel înalt la Bruxelles: „Moscova a furat copilării”

Uniunea Europeană, alături de Ucraina și Canada, organizează pe 11 mai, la Bruxelles, o reuniune la nivel înalt dedicată identificării, readucerii și reintegrării copiilor ucraineni deportați în Rusia, într-un efort coordonat de a-i aduce acasă și de a impune sancțiuni împotriva celor responsabili, potrivit Kyiv Post.

„Războiul de agresiune al Rusiei a furat copilării”

Reuniunea va reuni parteneri internaționali pentru a sprijini Ucraina în demersurile de a-i aduce pe copii acasă și de a sancționa persoanele implicate în deportarea și transferul forțat al acestora.

„Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a costat mai mult decât teritorii și vieți - a furat copilării”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Peste 20.000 de copii ucraineni au fost luați cu forța de lângă familiile și din locuințele lor. Pe 11 mai, împreună cu Ucraina și Canada, vom aduce lumea laolaltă pentru a cere dreptate.

„Vom lucra împreună pentru a identifica fiecare copil, pentru a-l readuce acasă și pentru a ne asigura că cei responsabili vor suporta consecințele. Acești copii sunt viitorul Ucrainei și nu ne vom opri până când fiecare copil va fi adus înapoi”, a spus ea.

Sancțiuni și presiune internațională

Participanții la reuniune urmează să discute modalități de intensificare a sancțiunilor coordonate împotriva celor responsabili pentru deportarea copiilor ucraineni.

De asemenea, vor analiza recomandările formulate de societatea civilă și experți în cadrul Civil Society Expert Day, programat la Kiev pe 30 aprilie.

Reuniunea va fi co-organizată, din partea UE, de Înaltul Reprezentant și vicepreședinte Kaja Kallas și de comisarul pentru extindere Marta Kos, alături de ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha și de ministrul canadian de externe Anita Anand.

Peste 20.000 de copii, deportați ilegal

Potrivit autorităților ucrainene, peste 20.000 de copii au fost deportați ilegal și transferați forțat în Rusia și în teritoriile ocupate temporar, de la declanșarea invaziei la scară largă.

Oficialii susțin că Rusia a încercat în mod sistematic să ascundă identitatea și locul în care se află acești copii.

Coaliția Internațională pentru Returnarea Copiilor Ucraineni a fost lansată la Kiev, în februarie 2024, și este co-prezidată de Ucraina și Canada.

Uniunea Europeană a devenit membru cu drepturi depline în septembrie 2025, iar în prezent coaliția reunește 47 de state și organizații internaționale.

