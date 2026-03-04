Live TV

Zeci de mii de fișiere din dosarele Epstein au fost scoase discret de pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA

Data publicării:
Barcelona, Spain - 11 february 2026: A document from the U.S. Department of Justice release of the Jeffrey Epstein files, showing Jeffrey Epstein, is
Documente din dosarele Epstein. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

După eliminarea a zeci de mii de dosare, Departamentul de Justiție face publice în prezent aproximativ 2,7 milioane de pagini de documente legate de infractorul sexual Jeffrey Epstein, potrivit unei analize realizate de CBS News, un număr inferior celui inițial declarat de Departament, de 3 milioane, și un total care continuă să fluctueze.

Departamentul de Justiție a declarat inițial că publicarea, făcută ca răspuns la o lege adoptată de Congres care obliga agenția să dezvăluie aproape toate dosarele legate de Epstein, cuprindea peste 3 milioane de pagini. Combinat cu materialele publicate anterior, Departamentul a estimat totalul la 3,5 milioane de pagini.

Și acum, parțial ca răspuns la criticile și îngrijorările larg răspândite ale supraviețuitorilor și ale avocaților lor, potrivit cărora dosarele conțin informații personale și fotografii ale aproape 100 de supraviețuitori, DOJ s-a grăbit să elimine documentele.

O analiză CBS News a constatat că, la sfârșitul lunii februarie, Departamentul de Justiție a eliminat peste 47.000 de dosare cuprinzând aproximativ 65.500 de pagini. Linkurile către aceste dosare afișează acum o eroare „pagină ne găsită” pe site-ul web al departamentului.

Unele dintre documentele eliminate conțineau imagini explicite sau informații despre supraviețuitori, inclusiv un document cu fotografii needitate ale unui număr de 21 de supraviețuitori, împreună cu majoritatea datelor lor de naștere. Însă motivele pentru eliminarea altor dosare nu sunt clare, cum ar fi un jurnal de apeluri telefonice, cu toate numele editate, și imagini ale patului de închisoare al lui Epstein, unde anchetatorii spun că acesta s-a spânzurat. Departamentul de Justiție pare să repună pe site unele fișiere eliminate.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că departamentul a revizuit un total de 6 milioane de pagini, ceea ce înseamnă că ceea ce a fost publicat inițial constituie mai puțin de jumătate din total. DOJ a reținut fișierele pentru a proteja supraviețuitorii și anchetele în curs, dar legislatorii, care au acces la dosarele needitate, au criticat redactările, argumentând că unele protejează oameni puternici în loc de supraviețuitori.

Ca răspuns la întrebările CBS News, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Justiție, Natalie Baldassarre, a declarat că „analiza CBS pare să fie fundamental greșită” și că departamentul „nu a șters niciun dosar din bibliotecă”. Dar ea a scris, de asemenea, că peste 47.000 de dosare rămân offline pentru o revizuire suplimentară, un număr similar cu cel pe care CBS News l-a găsit ca fiind șters. Ea a adăugat că fișierele vor fi gata până la sfârșitul săptămânii.

„Echipa noastră lucrează non-stop pentru a răspunde preocupărilor victimelor, pentru a edita informațiile de identificare personală și orice imagini de natură sexuală”, a scris Baldassarre. „Toate documentele relevante vor fi online odată ce vor fi făcute editările corespunzătoare.”

Documentele publicate de Departamentul de Justiție au dus la repercusiuni internaționale și demisii ale unor personalități. Jurnaliștii, anchetatorii și detectivii online continuă să descopere noi detalii despre operațiunea de trafic sexual a lui Epstein și despre persoanele care au rămas în orbita sa chiar și după ce delictele sale au fost dezvăluite.

Totuși, criticii susțin că aceste acțiuni ar putea submina spiritul legii Epstein Files Transparency Act, care impune publicarea cât mai completă și definitivă a documentelor legate de caz.

Potrivit surselor, Departamentul a eliminat temporar mii de fișiere, inclusiv fotografii și documente care prezentau legături între Jeffrey Epstein și diverse personalități, printre care și secretarul pentru Comerț Howard Lutnick. Unele dintre acestea au fost ulterior republicate după controversele publice.

Criticii susțin că retragerile au ridicat suspiciuni privind influențe politice, în contextul în care documentele au fost scoase de pe site după atacul major în Iran și pe fondul unor tensiuni legate de trecutul administrativ al lui Trump.

Editor : M.C

