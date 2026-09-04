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Zeci de mii de militari expuși la radiații: Noi dezvăluiri despre victimele unuia dintre „cele mai mari scandaluri din Marea Britanie”

Data publicării:
test nuclear al Marii Britanii din 1956
Veteranii din forțele armate britanice s-au luptat ani de zile pentru a obține dosarele medicale care ar putea demonstra că bolile foarte grave de care au suferit ani de zile au fost provocate de evenimentele întâmplate în timpul testării armelor nucleare. Colaj foto: Profimedia Images
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Din articol
Marea Britanie nu i-a despăgubit niciodată pe cei implicați în testarea bombelor atomice

În perioada 1952-67, în jur de 22.000 de militari din Marea Britanie au participat la 45 de teste nucleare de mare amploare în Australia și Pacificul de Sud. Un fost subsecretar de stat din cadrul ministerului britanic al apărării a recunoscut recent că a indus în eroare parlamentul în legătură cu o serie de dosare medicale referitoare la veteranii testelor cu bombe nucleare, după ce i s-ar fi oferit informații greșite, precizând că acesta este „printre cele mai mari scandaluri din Marea Britanie și trebuie abordat”, potrivit The Guardian.

Tobias Ellwood a spus că le-a oferit, fără să știe, informații incorecte parlamentarilor în 2018, atunci când le-a spus că nu a reușit să găsească informații despre analizele de sânge ale veteranilor, după ce i-au fost date informații incorecte de către oficiali ai Ministerului Apărării.

Veteranii s-au luptat ani de zile pentru a obține acele documente care ar putea demonstra că bolile foarte grave de care au suferit ani de zile, inclusiv cancer, au fost provocate de evenimentele întâmplate în timpul testării armelor nucleare.

Unii piloți britanici au zburat prin norul radioactiv format în urma exploziilor nucleare, alți militari s-au târât prin zone contaminate radioactiv și mulți dintre cei care au urmărit primul test nuclear al Marii Britanii erau îmbrăcați doar în cămăși cu mânecă scurtă și pantaloni scurți.

Mulți dintre aceștia au suferit mai apoi boli de sânge și diferite tipuri de cancer. Ei au bănuit că s-au îmbolnăvit din cauza expunerii la materiale radioactive, dar nu au putut demonstra acest lucru. Cei mai mulți dintre ei nu au primit niciun fel de compensații.

„Acum știu că realitatea era diferită – acele probe au fost obținute de la membrii mai multor ramuri ale forțelor armate”, a scris Ellwood într-un articol pentru The Guardian. „Dar acei veterani care căutau să fie despăgubiți pentru bolile grave pe care le-au dezvoltat după expunerea la radiație nu le-au putut accesa.”

„Acesta este printre cele mai mari scandaluri din Marea Britanie și trebuie abordat”, a mai scris Ellwood.

Marea Britanie nu i-a despăgubit niciodată pe cei implicați în testarea bombelor atomice

Spre deosebire de alte țări cu arsenale nucleare, precum Franța, SUA și Uniunea Sovietică, Marea Britanie nu i-a despăgubit niciodată pe cei implicați în testarea bombelor atomice.

Cazul a fost comparat cu scandalul sângelui infectat, în urma căruia peste 30.000 de persoane s-au îmbolnăvit de HIV și hepatita C în anii ‘70 și la începutul anilor ‘90, după ce li s-a administrat sânge și alte produse contaminate.

Actualul prim-ministru britanic, Andy Burnham, a dezvăluit în trecut că i-a indus în eroare pe oficiali în perioada în care a fost secretar al sănătății, atunci când a spus că nu exista nicio dovadă că oamenilor li s-a administrat sânge contaminat.

În legătură cu scandalul testelor nucleare, Burnham a spus în 2022, când era primarul regiunii Greater Manchester, că „dacă statul le-a făcut teste medicale militarilor și nu i-a informat când au descoperit nereguli grave, acest lucru constituie cel puțin o abatere într-o funcție publică și, mai grav, poate chiar ucidere din culpă gravă, în privința persoanelor are au murit din această cauză. Au fost comise infracțiuni.”

Premierul britanic este acum presat să deschidă o anchetă și să aloce bani de la buget pentru compensarea victimelor.

Guvernul a susținut mult timp că nu deține astfel de dosare medicale, însă acest lucru a fost infirmat în 2022 de jurnalista Susie Boniface, care a dezvăluit existența unei baze de date cu 28.000 de documente.

Dacă informațiile despre veterani „existau în cadrul Ministerului Apărării, de ce miniștrilor nu li s-a oferit o imagine completă?” a mai scris Ellwood.

Editor : Raul Nețoiu

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