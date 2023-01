Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, în ploaie, împotriva lui Netanyahu, la câteva săptămâni de când a revenit la șefia guvernului

Zeci de mii de israelieni au ieșit în stradă în trei orașe importante ale țării, sâmbătă, pentru a protesta împotriva premierului Benjamin Netanyahu și planurilor acestuia de a reforma sistemul judiciar, relatează Reuters. Organizatorii protestelor îl acuză pe Netanyahu că subminează democrația și statul de drept.

Aflat la cârma unui guvern de coaliție format din partide ultrareligioase și ultranaționaliste, cu o majoritate parlamentară solidă, Netanyahu, pentru a șasea oară la conducerea guvernului, vrea să slăbească și să supună Curtea Supremă, în ceea ce el a numit „o restaurare a echilibrului între cele trei puteri ale statului”.

Criticii săi spun, însă, că reformele lui Netanyahu vor distruge independența justiției, vor alimenta corupția, vor duce la slăbirea drepturilor minorităților și vor priva sistemul de tribunale ale Israelului de credibilitatea de care are nevoie pentru a lupta contra acuzațiilor de crime de război.

Printre cei care se opun reformelor lui Netanyahu se numără și șeful Curții Supreme și procurorul-general al țării.

După ce președintele Isaac Herzog le-a cerut politicienilor să „mai scadă temperatura dezbaterilor”, organizatorii protestelor, care se desfășoară într-o ploaie rece de iarnă, încearcă să le transforme în demonstrații de unitate națională.

„Luați un steag al Israelului într-o mână și o umbrelă în cealaltă și veniți să protejați democrația și domnia legii în Israel”, a spus Benny Gantz, unul dintre liderii opoziției care a participat la o demonstrație.

Conform presei din Israel, în jur de 80.000 de oameni au ieșit în stradă în Tel Aviv și alte mii au ieșit să protesteze la Ierusalim și Haifa.

În imaginile publicate pe rețelele sociale pot fi văzute fluturând și steaguri ale Palestinei la aceste proteste, într-un gest de sfidare față de decizia guvernului lui Netanyahu de a le interzice.

Netanyahu susține, însă, că poziția lui se poate flexibiliza în ce privește pachetul de reforme. El a spus că ele vor fi implementate „cu atenție sporită și ascultând toate vocile relevante”.

Multiple sondaje arată imagini diferite în ce privește atitudinea publicului față de reforme. Un sondaj de săptămâna trecută arăta că 53% dintre israelieni se opun schimbării procedurii de numire la tribunale, în timp ce 35% o susțin. Un alt sondaj, de joi, arată o susținere de 61% și o opoziție de 35%, însă, rezultate diametral opuse.

Criticii Curții Supreme spun că aceasta își folosește puterea discreționar, nefiind răspunzătoare în fața electoratului. Susținătorii ei, de cealaltă parte, spun că această instituție aduce echilibru într-o societate extrem de polarizată.

„Zeci de mii de oameni au venit la demonstrațiile de aseară. La alegeri s-au prezentat milioane. Am promis oamenilor schimbare, am promis bună guvernare, am promis reforme și ne vom respecta cuvântul”, a scris, pe Twitter, Miki Zohar, un parlamentar important al partidului Likud al lui Netanyahu.

Editor : Adrian Dumitru