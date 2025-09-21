Live TV

Video Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă să manifesteze contra premierului ungar Viktor Orban

Protest la Budapesta. Foto: Profimedia
Zeci de mii de oameni au manifestat duminică pe străzile Budapestei, acuzându-l pe premierul ungar Viktor Orban că organizează consultări publice costisitoare, folosind fonduri publice, în scopuri partizane, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Guvernul naţionalist ungar intenţionează să lanseze în octombrie o consultare publică privind impozitele, după ce un site apropiat puterii a afirmat că opoziţia planifică creşteri de impozite dacă va ajunge la putere cu ocazia alegerilor parlamentare din 2026.

Partidul TISZA al liderului opozantului conservator Peter Magyar, aflat în fruntea sondajelor, a negat că ar avea astfel de planuri şi l-a acuzat pe Orban că răspândeşte minciuni înainte de alegeri.

Viktor Orban difuzează regulat consultări care, potrivit opoziţiei, iau forma unor chestionare formulate într-un mod sugestiv şi menite să dea impresia unui sprijin popular pentru politicile sale.

Trimise prin poştă, aceste scrisori sunt însoţite de reclame difuzate la televizor, pe internet sau pe afişe în spaţiile publice.

Manifestaţia de duminică a reunit aproximativ 50.000 de oameni în Piaţa Eroilor, în centrul monumental al Budapestei, potrivit organizatorilor. Autorităţile nu au furnizat imediat o estimare a participării.

Un balon în formă de zebră plutea deasupra mulţimii, simbol al stilului de viaţă luxos al elitei conducătoare, de când astfel de animale africane au fost fotografiate păscând lângă conacul familiei Orban, la ţară.

Aceste campanii masive de consultare, organizate conform opoziţiei pentru a deturna dezbaterea publică şi a evita abordarea problemelor majore de politică, sunt realizate cu fonduri de stat.

Cea mai recentă, vizând consolidarea vetoului lui Viktor Orban asupra deschiderii negocierilor de aderare dintre Uniunea Europeană (UE) şi Ucraina, a costat 27,7 milioane de euro, conform datelor obţinute de săptămânalul HVG.

Viktor Orban neagă că este vorba despre propagandă şi spune că pur şi simplu doreşte să dea cuvântul populaţiei regulat.

Organizatorul manifestaţiei, o companie de teatru, încearcă să organizeze un referendum propunând interzicerea consultărilor.

Pentru a face acest lucru, iniţiativa sa trebuie validată de Biroul electoral naţional şi, dacă are succes, să strângă 200.000 de semnături din partea electoratului. 

