Zeci de mii de protestatari s-au adunat la Londra pentru două marșuri rivale – mitingul „Unite the Kingdom”, organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, și o manifestație pro-palestiniană, scrie BBC. Cele două evenimente au loc în ziua în care orașul găzduiește și finala Cupei Angliei la fotbal. Peste 4.000 de polițiști au fost mobilizați în capitală și gestionează o așa-numită „zonă sterilă” între cele două marșuri. Polițiștii folosesc și drone, cai și câini de poliție și au vehicule blindate în așteptare.

Poliția Metropolitană a calificat această operațiune drept una dintre cele mai importante operațiuni de menținere a ordinii publice din ultimii ani.

Pe lângă proteste, zeci de mii de fani ai fotbalului se îndreaptă spre Stadionul Wembley pentru finala Cupa Angliei, care va avea loc sâmbătă după-amiază.

Desfășurarea marșului „Unite the Kingdom”

Protestatarii care participă la marșul „Unite the Kingdom” s-au adunat în Kingsway, înainte de a se îndrepta spre Whitehall și spre un miting în Piața Parlamentului.

Mulți dintre ei fluturau steaguri ale Uniunii, iar din mulțime se auzeau scandări precum „Vrem ca Starmer să plece”.

Printre protestatari se vedeau persoane purtând șepci roșii cu inscripția „Make England Great Again (Mega)”, iar alții erau înfășurați în steaguri ale Uniunii.

Reportând de la fața locului, corespondentul BBC Tom Symonds a spus că oamenii de acolo aveau o gamă largă de opinii – inclusiv cei care vor să vadă sfârșitul actualului guvern și alții care consideră că oamenii albi, în special cei din clasa muncitoare albă, sunt discriminați în Marea Britanie astăzi.

Susținători ai lui Tommy Robinson (Stephen Yaxley-Lennon) participă la un marș Unite The Kingdom, în centrul Londrei, pe 16 mai 2026.

Manifestația pro-palestiniană și Ziua Nakba

Marșul separat pro-palestinian, care marca Ziua Nakba, a început în Kensington, înainte de a se îndrepta spre Waterloo Place prin Piccadilly.

Ziua Nakba se referă la strămutarea palestinienilor care au fugit sau au fost alungați din casele lor în timpul războiului care a însoțit crearea statului Israel în 1948-1949.

Printre cei adunați se puteau vedea steaguri și pancarte cu sloganuri precum „distrugeți extrema dreaptă” și „eliberați ostaticii palestinieni”, mulți dintre ei purtând keffiyeh-uri, considerate un simbol al solidarității cu palestinienii.

Costuri și măsuri speciale de securitate

Înaintea marșurilor, James Harman, adjunctul comisarului adjunct al Poliției Metropolitane, a declarat că operațiunea de menținere a ordinii publice va costa forțele de ordine 4,5 milioane de lire sterline.

Poliția Metropolitană a declarat că riscurile impuneau aplicarea „celui mai înalt grad de control”, inclusiv utilizarea pentru prima dată a camerelor de recunoaștere facială în timp real, ca parte a unei operațiuni de menținere a ordinii publice în timpul protestelor.

Recunoașterea facială în timp real este utilizată în gările Euston și King's Cross St Pancras, unde este probabil să sosească persoanele care participă la marșul „Unite the Kingdom”.

Poliția Metropolitană a declarat că ofițerii au arestat doi bărbați în apropierea gării Euston. Aceștia erau căutați sub suspiciunea de vătămare corporală gravă în urma unui incident din Birmingham și au fost observați sosind la Londra pentru a participa la mitingul „Unite the Kingdom”.

Forțele de ordine au declarat că, până la ora 13:00 BST, au fost efectuate 11 arestări, deși infracțiunile și legătura cu marșul respectiv nu au fost specificate.

Există controale stricte privind traseul pe care îl pot urma marșurile și ora la care trebuie să se încheie.

Se utilizează drone pentru a monitoriza ambele trasee ale protestelor, în timp ce ofițerii din Wembley vor monitoriza, de asemenea, imaginile de pe camerele de supraveghere de la finala Cupei Angliei pentru a identifica suporterii care se îndreaptă spre demonstrații.

Interdicții la frontieră și reacția guvernului

Unsprezece „agitatori de extremă dreapta” străini au fost împiedicați să intre în țară pentru a participa la evenimentul „Unite the Kingdom”, a declarat vineri guvernul.

Printre cele 11 persoane cărora li s-a interzis intrarea în Marea Britanie se numără Valentina Gomez, o influenceriță anti-islamică stabilită în SUA, care a participat la primul marș „Unite the Kingdom” în septembrie anul trecut.

Într-o declarație făcută vineri, Sir Keir Starmer a spus: „Ne aflăm într-o luptă pentru sufletul acestei țări, iar marșul Unite the Kingdom din acest weekend ne reamintește în mod clar cu ce ne confruntăm.

Organizatorii săi promovează ura și diviziunea, pur și simplu. Îi vom bloca pe cei care vin în Marea Britanie și care încearcă să incite la ură și violență.

„Oricine își propune să provoace haos pe străzile noastre, să intimideze sau să amenințe pe cineva, se poate aștepta să se confrunte cu toată forța legii.”

Într-o postare pe X sâmbătă dimineață, el a adăugat: „Astăzi, vocile diviziunii vor fi puternice. Ele nu vorbesc în numele țării pe care o cunosc eu, una care ne aparține tuturor.

„Aceasta este Marea Britanie a noastră. O Marea Britanie pentru care merită să luptăm.”

Mesajele organizatorilor și controversele

Înaintea marșului, Robinson, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, a scris într-o postare pe X: „Astăzi, unim Regatul și Occidentul într-o manifestare patriotică fără precedent în istoria lumii.

„Establishmentul și-a dezvăluit intențiile de la bun început și, în mod evident, nu dorește ca poporul să fie unit. Păcat! Se va întâmpla oricum!”

John Rees de la Stop the War, unul dintre organizatorii marșului pro-palestinian, a spus că acesta are loc în aceeași zi în fiecare an și a pus sub semnul întrebării motivul pentru care marșul Unite the Kingdom a fost autorizat să aibă loc tot pe 16 mai.

Răspunsul poliției ar fi trebuit să fie că acest lucru este „inacceptabil”, a declarat el în cadrul emisiunii Today de la Radio 4.

Poliția Metropolitană a declarat anterior că era deja în discuții cu „Unite the Kingdom” când a fost depusă cererea pentru marșul de Ziua Nakba.

Noi orientări privind incitarea la ură

Între timp, noile orientări emise de Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) îi îndeamnă pe procurori să analizeze dacă pancartele, bannerele și scandările de protest văzute pe rețelele sociale pot constitui infracțiuni de incitare la ură.

Ofițerii specializați sunt, de asemenea, pregătiți să ia decizii rapide pentru a aresta și a pune sub acuzare persoanele implicate în infracțiuni de incitare la ură, ceea ce ar putea include arestări pentru scandări referitoare la „intifada” în cadrul marșului pro-palestinian.

Ministrul de interne, Shabana Mahmood, a declarat că dreptul la protest este „o piatră de temelie a democrației noastre”.

Ea a adăugat: „Însă oricine răspândește ură sau comite acte de violență se va confrunta cu toată severitatea legii.”

Procurorul general (DPP) Stephen Parkinson a declarat: „Nu este vorba despre restricționarea libertății de exprimare. Este vorba despre prevenirea infracțiunilor motivate de ură și protejarea publicului, în special într-o perioadă de tensiuni accentuate.

„În cazul în care se depășește limita către infracționalitate, nu vom ezita să inițiem urmărirea penală.”

Lord Mann, consilierul independent al guvernului pe probleme de antisemitism, a declarat pentru BBC că organizatorii evenimentelor publice ar trebui să verifice participanții pentru a evalua nivelul de risc pe care îl prezintă.

El a spus: „Poliția are o sarcină dificilă în gestionarea protestelor, iar organizatorii demonstrațiilor ar trebui să se asigure că persoanele cărora le oferă o platformă, cărora le dau microfonul, în fața a mii de oameni, au responsabilitatea de a se asigura că vorbitorii lor respectă legea.”

Nick Aldworth, fost superintendent al Poliției Metropolitane și coordonator național pentru combaterea terorismului, a declarat sâmbătă în cadrul emisiunii Today de la BBC Radio 4 că, atunci când este vorba de o reacție spontană a unui vorbitor, „poliția va încerca să o pună în aplicare... Cred că ar putea fi dificil să se dovedească acest lucru ulterior în instanță”.

Editor : Ana Petrescu