Zeci de morți în Mexic în urma violențelor declanșate după uciderea liderului de cartel „El Mencho”

Data publicării:
mexico cartel violente
Vehicule trec pe lângă un autobuz carbonizat, a doua zi după ce armata mexicană l-a ucis pe liderul cartelului Jalisco New Generation, Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub numele de „El Mencho”, în Guadalajara, Mexic, luni, 23 februarie 2026. Foto: Profimedia Images
„Val de violențe în 20 de state” „Moartea lui El Mencho în timpul raidului militar” „Reacția cartelului și monitorizarea autorităților”

Zeci de persoane au fost ucise în violențele din Mexic legate de moartea lui Nemesio Oseguera Cervantes, alias „El Mencho”, liderul Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG), într-o operațiune militară desfășurată duminică, a anunțat luni guvernul.

„Douăzeci și cinci de membri ai Gărzii naționale, un agent de securitate și un funcționar al parchetului au fost asasinați în atacuri întreprinse de CJNG după operațiunea care a dus la moartea lui Oseguera”, a declarat ministrul mexican al securității, Omar Garcia Harfuch,transmite AFP preluată de Agerpres.

El a precizat că, în cursul evenimentelor petrecute în statul Jalisco (vest), „30 de membri ai cartelului au fost uciși de forțele de ordine”. Cel puțin 70 de persoane au fost arestate în șapte state.

„Val de violențe în 20 de state”

Ca reacție la operațiunea militară de duminică, membri ai cartelului au declanșat un val de violențe în 20 de state ale federației mexicane. Indivizi înarmați au blocat mai multe șosele din Jalisco cu mașini și camioane incendiate.

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a dat asigurări luni dimineață că „barajele rutiere au fost înlăturate”.

Guvernul a anunțat desfășurarea a 2.500 de militari suplimentari în vestul țării, o măsură de „descurajare”, potrivit ministrului apărării, Ricardo Trevilla.

„În jur de 7.000 de soldați erau deja staționați în statul Jalisco, așadar prezența militară va fi întărită” în această regiune, a precizat el.

Autoritățile speră să evite o agravare a tulburărilor cu numai patru luni înaintea Cupei Mondiale 2026, la fotbal, în care Mexicul este co-organizator alături de SUA și Canada, iar Guadalajara, capitala statului Jalisco, va fi unul din orașele-gazdă.

MAE, atenționare pentru Mexic: „Evitați călătoriile". Creștere a jafurilor și violenței, turiștii sunt principalele ținte

„Cel mai important este să protejăm populația”, a afirmat Claudia Sheinbaum în conferința de presă de luni. „Țara este în pace, este calmă”, a adăugat ea.

În ciuda acestor declarații, la Guadalajara magazinele au rămas închise luni dimineață. Școlile și-au suspendat cursurile în Jalisco și alte zece state de teama unor noi violențe.

„Moartea lui El Mencho în timpul raidului militar”

Oseguera a murit într-un elicopter după ce fusese rănit în operațiunea militară a forțelor speciale mexicane într-o zonă împădurită din afara orașului Tapalpa, în statul vestic Jalisco, conform Ministerului Apărării, a transmis Reuters.

Potrivit ministrului Trevilla, „informațiile primite de la o confidentă a unei dintre partenerele romantice ale lui Oseguera a ajutat autoritățile să pună rapid la cale planul unui raid la complexul șefului cartelului a doua zi”.

În timpul raidului, oamenii lui El Mencho au deschis focul asupra forțelor de securitate, iar conflictul s-a mutat într-un complex de cabane dintr-o zonă de pădure, unde Oseguera a fost rănit împreună cu două gărzi de corp. „Toți trei au fost transportați cu elicopterul spre Ciudad de Mexico, dar nu au supraviețuit. Din nefericire, au murit pe drum”, a spus Trevilla, în cadrul conferinței de presă zilnice a președintei Claudia Sheinbaum.

„Reacția cartelului și monitorizarea autorităților”

Potrivit Ministerului Apărării, atacurile din Jalisco ale loialilor cartelului au fost orchestrate de mâna dreaptă a lui Oseguera și responsabil financiar, cunoscut sub numele de „El Tuli”, care a fost, de asemenea, ucis într-un schimb cu forțele de securitate care încercau să-l aresteze.

Garcia a adăugat că autoritățile monitorizează îndeaproape „o reacție sau o restructurare a cartelului ce ar putea declanșa noi violențe”.

Oficialii au declarat că, pentru identificarea exactă a complexului Tapalpa, au fost folosite informații primite de la SUA, dar au subliniat că „Mexicul a condus operațiunea. Nu a existat nicio participare a forțelor americane la această operațiune. Ceea ce a existat a fost un schimb de informații”, a declarat președinta Claudia Sheinbaum.

Totuși, analistul de securitate David Saucedo apreciază că operațiunea militară a fost „încurajată” și „solicitată” de guvernul american.

Moartea lui Oseguera constituie o lovitură puternică dată cartelului CJNG, considerat un furnizor major de fentanil către SUA.

În timp ce SUA au presat Mexicul să ia mai multe măsuri împotriva traficului de droguri, autoritățile mexicane au cerut de mult timp Statelor Unite să facă mai mult pentru a limita vânzările ilegale de arme de foc care alimentează vastele arsenale ale cartelurilor ce operează pe teritoriul său.

Conform datelor guvernamentale americane, „aproximativ 70% din armele ilegale depistate în Mexic provin din SUA”.

