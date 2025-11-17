Zeci de pelerini indieni au murit după ce autocarul cu care se îndreptau spre Medina a luat foc

Patruzeci și cinci de pelerini indieni au murit după ce autobuzul în care călătoreau a luat foc într-un accident în apropiere de Medina, în Arabia Saudită, a declarat comisarul de poliție al orașului Hyderabad din India.

Autobuzul avea 46 de pasageri, a declarat VC Sajjanar într-o conferință de presă, adăugând că un bărbat care a supraviețuit accidentului a fost internat la secția de terapie intensivă a unui spital local.

Majoritatea victimelor sunt din Hyderabad, care se află în sudul statului Telangana.

Pelerinii călătoreau din orașul sfânt islamic Mecca spre Medina când a avut loc accidentul, a declarat guvernul Telangana într-un comunicat.

Ei se deplasaseră în Arabia Saudită pentru pelerinajul Umrah, care este o versiune mai scurtă a Hajj, cel mai mare pelerinaj islamic.

Domnul Sajjanar a declarat că un petrolier a fost implicat în accident, dar nu a dat mai multe detalii.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a declarat într-o postare pe X că este „profund întristat” de vestea accidentului și că autoritățile indiene sunt în strânsă legătură cu oficialii din Arabia Saudită.

„Ambasada noastră din Riad și consulatul din Jeddah oferă toată asistența posibilă”, a scris el.

Au fost înființate camere de control în Jeddah și Hyderabad pentru a ajuta familiile victimelor.

Asaduddin Owaisi, care reprezintă Hyderabad în parlamentul indian, a declarat agenției de știri ANI că a solicitat ajutorul guvernului federal pentru repatrierea cadavrelor victimelor în India.

Domnul Sajjanar a declarat că 54 de persoane au călătorit de la Hyderabad la Jeddah pe 9 noiembrie pentru pelerinaj. Dintre acestea, patru persoane au rămas la Mecca, iar patru s-au deplasat cu mașina la Medina. Celelalte 46 de persoane au călătorit cu autobuzul.

După ce s-a aflat vestea tragediei, rudele îndurerate au vorbit cu mass-media.

Mohammed Tehseen, un locuitor din Hyderabad, a declarat pentru ANI că șapte dintre rudele sale se aflau în autobuz. Domnul Tehseen a spus că a aflat vestea după ce a primit un telefon de la ruda sa, Shoaib, care a supraviețuit accidentului și se află în spital.

Editor : A.R.