Live TV

Zeci de pelerini indieni au murit după ce autocarul cu care se îndreptau spre Medina a luat foc

Data publicării:
autocar indieni
Sursa foto: X

Patruzeci și cinci de pelerini indieni au murit după ce autobuzul în care călătoreau a luat foc într-un accident în apropiere de Medina, în Arabia Saudită, a declarat comisarul de poliție al orașului Hyderabad din India.

Autobuzul avea 46 de pasageri, a declarat VC Sajjanar într-o conferință de presă, adăugând că un bărbat care a supraviețuit accidentului a fost internat la secția de terapie intensivă a unui spital local.

Majoritatea victimelor sunt din Hyderabad, care se află în sudul statului Telangana.

Pelerinii călătoreau din orașul sfânt islamic Mecca spre Medina când a avut loc accidentul, a declarat guvernul Telangana într-un comunicat.

Ei se deplasaseră în Arabia Saudită pentru pelerinajul Umrah, care este o versiune mai scurtă a Hajj, cel mai mare pelerinaj islamic.

Domnul Sajjanar a declarat că un petrolier a fost implicat în accident, dar nu a dat mai multe detalii.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a declarat într-o postare pe X că este „profund întristat” de vestea accidentului și că autoritățile indiene sunt în strânsă legătură cu oficialii din Arabia Saudită.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ambasada noastră din Riad și consulatul din Jeddah oferă toată asistența posibilă”, a scris el.

Au fost înființate camere de control în Jeddah și Hyderabad pentru a ajuta familiile victimelor.

Asaduddin Owaisi, care reprezintă Hyderabad în parlamentul indian, a declarat agenției de știri ANI că a solicitat ajutorul guvernului federal pentru repatrierea cadavrelor victimelor în India.

Domnul Sajjanar a declarat că 54 de persoane au călătorit de la Hyderabad la Jeddah pe 9 noiembrie pentru pelerinaj. Dintre acestea, patru persoane au rămas la Mecca, iar patru s-au deplasat cu mașina la Medina. Celelalte 46 de persoane au călătorit cu autobuzul.

După ce s-a aflat vestea tragediei, rudele îndurerate au vorbit cu mass-media.

Mohammed Tehseen, un locuitor din Hyderabad, a declarat pentru ANI că șapte dintre rudele sale se aflau în autobuz. Domnul Tehseen a spus că a aflat vestea după ce a primit un telefon de la ruda sa, Shoaib, care a supraviețuit accidentului și se află în spital.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Timisoara, Romania
3
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
Grigori Perelman, matematician rus
4
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bani-lei
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat...
gif nava
Sătenii din Plauru, Tulcea, evacuați de urgență din cauza unei nave...
BUCURESTI - PG - CALIN GEORGESCU - 27 MAI 2025
Călin Georgescu, atac la guvernanți: „În spatele păduchilor Puterii...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan anunță că va întârzia bugetul pentru anul 2026...
Ultimele știri
Ursula von der Leyen propune membrilor UE opţiuni de finanţare pentru Ucraina. Care sunt cele trei variante avute în vedere
Fermierii români, sub presiunea importurilor. Cu cât se vinde kilogramul de carne de porc în hipermakerturi
Rusia ar putea testa NATO „în următorii doi - patru ani”. Andrius Kubilius, comisarul UE pentru Apărare, explică ce țări sunt vizate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alexei Dolgikh
Un milionar rus a ars de viu în Lamborghini-ul său pe străzile Moscovei. El ar fi primit 586 de amenzi în ultima vreme, multe de viteză
accident
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
masina pe strada lovita dupa accident
Accident grav în Dolj: două mașini s-au ciocnit violent, după ce un tânăr a intrat pe contrasens. Doi morţi şi un rănit
N13 PIETON LOVIT DE CABLU-TEL DIR_00040
A murit femeia lovită de un cablu de tensiune STB într-o intersecție din București
accident
Copil în vârstă de 1 an, în stare gravă după ce a fost proiectat prin parbrizul unei mașini, în urma unui accident rutier
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre tensiunile din familia regală. De ce regele Charles nu a înțeles-o pe Meghan, iar Camilla o...
Cancan
Un alt copilaș de 4 ani a murit într-un cabinet stomatologic! Medicul ar fi refuzat de 3 ori să cheme...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, acuzații grave! Ce a pățit Mihai Toma la naționala României U19: “Selecționerul are ceva sânge...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Cine este campioana care a murit la doar 28 de ani: „A însemnat totul pentru noi”. Care a fost, de fapt...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
De ce centrala nu mai încălzește caloriferele uniform. Ce să verifici înainte să chemi instalatorul
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Unde este Yoko Ono acum. Viața artistei de 92 de ani, la șase decenii după ce l-a cunoscut pe John Lennon: "E...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Legea pensiilor, modificată. Ce pensionari rămân cu 15% din pensie? Alții care muncesc, concediați în 15 zile
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Un tip anume de cafea poate crește semnificativ riscul apariției unei boli de ochi. Formele avansate ale...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
Rezultat solid. Filmul care debutează pe locul 1 în box office-ul nord-american. „The Running Man” coboară pe...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu