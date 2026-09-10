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Zelenski a ajuns în Canada pentru o vizită de trei zile. Apărarea Ucrainei împotriva rachetelor balistice, pe agenda discuțiilor

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Președintele Volodimir Zelenski și prima-doamnă Olena Zelenska au ajuns în Canada. Foto Profimedia
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și prima-doamnă Olena Zelenska au ajuns miercuri seară în Canada, pentru o vizită de trei zile axată pe consolidarea cooperării în domeniul apărării, economiei și energiei. Kievul încearcă inclusiv să își dezvolte capacitățile de apărare împotriva rachetelor balistice, în timp ce Rusia continuă atacurile cu rachete cu rază lungă de acțiune și drone, scrie Kyiv Post.

Până pe 11 septembrie, Zelenski va vizita Calgary, Toronto și North Bay și este așteptat să se adreseze unor membri ai guvernului canadian, potrivit biroului premierului Canadei, Mark Carney.

Discuțiile se vor concentra pe extinderea cooperării în domeniul apărării, economiei și energiei, dar vor aborda și costul uman al războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, a precizat biroul lui Carney.

Kievul încearcă, de asemenea, să își dezvolte propriile capacități de apărare împotriva rachetelor balistice, a declarat Zelenski.

Vizita în Canada are loc după deplasarea lui Zelenski în Norvegia, unde a participat la funeraliile regelui Harald al V-lea și s-a întâlnit cu premierul Jonas Gahr Støre pentru discuții privind apărarea aeriană și pregătirile pentru iarna care urmează.

Støre a declarat ulterior că avionul lui Zelenski a evitat la limită o dronă în timp ce decola din Republica Moldova cu destinația Norvegia.

Zelenski s-a întâlnit, de asemenea, pe 9 septembrie, cu ministrul islandez de Externe, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și pe pregătirile pentru iarnă.

Editor : Ș.A.

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