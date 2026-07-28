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Video Zelenski a ajuns la Casa Albă. Liderul ucrainean forțează obținerea de arme esențiale, pe fondul presiunilor politice și militare

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President Donald Trump meets with President Volodymyr Zelenskyy
Președintele Volodimir Zelenski a sosit la Casa Albă. Foto: Profimedia
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Din articol
Îmbunătățire a relațiilor Zelenski va merge și la Capitoliu Prioritate maximă: sistemele Patriot Ajutor întârziat

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns marţi la Casa Albă, la mai puţin de un an şi jumătate de la dezastruoasa sa întâlnire cu Donald Trump, de data aceasta sperând că liderul american este mult mai favorabil Ucrainei. Se preconizează că Zelenski îi va solicita președintelui SUA sisteme de apărare aeriană de care este nevoie urgentă, în cadrul discuțiilor de marți de la Casa Albă, în contextul în care războiul din Ucraina se află într-o etapă critică, scrie TVPWorld.

Împreună cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, aflat în vizită, Zelenski se află în SUA pentru a participa la slujba de comemorare a senatorului Lindsey Graham, un republican cu poziții dure, care a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Trump și care a încercat frecvent să-l convingă pe acesta să acorde mai mult sprijin Ucrainei.

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La sosirea sa la Washington, Zelenski a declarat că apărarea antibalistică și cooperarea strategică cu SUA reprezintă „prioritatea numărul unu” pentru întâlnirile cu Trump și echipa sa.

„Pacea trebuie să fie adusă mai aproape”, a spus el într-o postare pe X.

Îmbunătățire a relațiilor

Zelenski a fost încurajat de succesele recente ale Ucrainei, dar nu se întrevede încă sfârșitul războiului declanșat de Rusia în 2022.

Reuters apreciază că relaţiile lui Trump cu Zelenski s-au ameliorat, în timp ce ucrainenii au încetinit ofensiva rusă, iar Casa Albă este tot mai iritată de lipsa progreselor către o soluţionare mai largă a conflictului cu Iranul şi de criticile unor susţinători ai preşedintelui care se opun implicării mai puternice a Statelor Unite în Orientul Mijlociu.

Potrivit agenţiei, atât războiul din Ucraina, cât şi conflictul în curs de extindere din Orientul Mijlociu au ajuns în momente critice. După ce armistiţiul cu Iranul a eşuat, Trump afirmă că a suspendat loviturile aeriene pentru a da încă o şansă diplomaţiei. Kievul, în schimb, este încurajat de succesele recente împotriva forţelor Moscovei.

Netanyahu, ale cărui relaţii cu Trump au trecut prin ameliorări şi înrăutăţiri, doreşte acum - conform unor surse ale Reuters care cunosc bine situaţia - sprijinul americanilor pentru realegere. Casa Albă a fost nevoită uneori să îl reţină de la atacarea unor obiective din Liban prin care Israelul încerca să slăbească miliţiile şiite Hezbollah, susţinute de Iran.

În iunie, într-o convorbire telefonică tensionată, preşedintele a folosit o formulare vulgară prin care l-a acuzat pe premier că este „nebun”; acest detaliu scăpat în presă a fost confirmat chiar de Trump şi a expus dezacordul cu Netanyahu. Afişarea apropierii tradiţionale dintre cei doi l-ar putea ajuta pe premier în Israel, unde sondajele de opinie nu îi sunt favorabile.

„În aceste vremuri complexe, trebuie acţionat atât cu multă hotărâre, cât şi cu multă înţelepciune. Vom discuta toate problemele de pe agendă, în primul rând Iranul. Desigur, obiectivul nostru este să ne protejăm securitatea şi totodată să extindem cercul păcii din jurul nostru”, a declarat Netanyahu într-un mesaj video înainte de plecarea spre Washington.

La bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One, Trump a declarat presei, folosind porecla lui Netanyahu, că „Bibi a fost grozav. A fost un prim-ministru pentru vreme de război. Am mers foarte bine împreună”.

Zelenski a avut mai multe ciocniri cu Trump la începutul celui de-al doilea mandat prezidenţial al acestuia din urmă, dar în ultimele luni relaţiile s-au ameliorat. Se aşteaptă ca el să aibă o scurtă întrevedere privată la Casa Albă cu preşedintele american, probabil fără presă de faţă, afirmă o sursă care cunoaşte pregătirile. De partea ucraineană, prioritatea ar fi rachetele de interceptare Patriot; o altă sursă a agenţiei Reuters a declarat că „ne confruntăm cu lovituri în fiecare zi, de aceea avem nevoie de acordul lui Trump şi al echipei sale pentru a cumpăra rachete pentru Patriot. Este o prioritate de vârf pentru salvarea de vieţi”.

Zelenski va merge și la Capitoliu

Liderul de la Kiev va face probabil presiuni pentru a obţine capacităţi de apărare antiaeriană şi a încheia un acord cu SUA privind dronele. De asemenea, va discuta probabil promisiunea făcută de Trump la recentul summit al NATO că va acorda Ucrainei licenţa pentru producţia de interceptoare pentru Patriot.

Preşedintele Ucrainei va merge şi la Capitoliu, unde se va întâlni cu cei 100 de senatori americani. Pentagonul i-a informat printr-o scrisoare pe parlamentarii de la Washington că nu va termina de cheltuit cele 400 de milioane de dolari aprobate de Congres în sprijinul ucrainenilor decât în anul fiscal 2029. Nu doar opoziţia democrată, ci chiar şi unii republicani au criticat Departamentul Apărării pentru tergiversarea ajutoarelor pentru Kiev susţinute anul trecut de ambele partide. 

Se așteaptă ca Zelenski să aibă o scurtă întâlnire privată cu Trump la Casa Albă, probabil în absența jurnaliștilor, a declarat o sursă familiarizată cu planurile.

Prioritate maximă: sistemele Patriot

O sursă ucraineană a declarat că rachetele interceptoare Patriot reprezintă o prioritate maximă. „Suntem ținta unor atacuri în fiecare zi, așa că avem nevoie de «undă verde» din partea lui Trump și a echipei sale pentru a putea cumpăra rachete pentru sistemele Patriot. Salvarea vieților omenești este o prioritate maximă”, a spus sursa.

De asemenea, se așteaptă ca Zelenski să-l preseze pe Trump să finalizeze un acord privind dronele cu Statele Unite.

Cei doi lideri vor discuta, de asemenea, probabil, despre promisiunea făcută de Trump la un recent summit NATO de a acorda Ucrainei o licență pentru producerea rachetelor de interceptare Patriot.

Zelenski a discutat săptămâna trecută cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre perspectivele reluării negocierilor de pace cu Rusia și a afirmat că oficialii ucraineni și americani s-ar putea întâlni în Statele Unite în zilele următoare.

„Împreună cu președintele Zelenski, președintele Trump va discuta despre procesul de pace în curs dintre Rusia și Ucraina. Acum este momentul să punem capăt războiului”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Ajutor întârziat

Vizita sa are loc pe fondul unei scrisori trimise parlamentarilor de către Pentagon, din care reiese că administrația Trump a informat Congresul că nu va cheltui integral suma de 400 de milioane de dolari autorizată pentru ajutorul acordat Ucrainei până în anul fiscal 2029, chiar dacă Kievul se confruntă cu o penurie critică de arme necesare pentru a respinge atacurile cu rachete rusești.

Democrații și unii dintre colegii republicani ai lui Trump au criticat Pentagonul pentru că reține ajutorul destinat Kievului, pe care membrii ambelor partide l-au susținut anul trecut.

Editor : M.C

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