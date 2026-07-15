Zelenski a anunțat pe cine susține pentru funcția de premier al Ucrainei, după plecarea Iuliei Sviridenko: „Prioritățile sunt clare”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susţinut miercuri candidatura şefului companiei naţionale de energie Naftogaz, Serghi Koreţki, la funcţia de prim-ministru, fără a oferi însă un răspuns clar cu privire la soarta ministrului apărării într-un moment crucial al războiului.

Zelenski a demis-o săptămâna aceasta pe Iulia Sviridenko din postul de premier, după doar un an de mandat. Parlamentul i-a acceptat demisia marţi şi se preconizează că va vota joi candidatura propusă pentru a-i succeda în funcţie. Zelenski nu a oferit până acum prea multe explicaţii cu privire la destituirea şefei executivului, limitându-se să spună că scopul este de a "reîmprospăta" conducerea.

Într-o declaraţie făcută presei la Kiev, Zelenski a afirmat că directorul general al companiei energetice de stat Naftogaz, Serghi Koreţki, este cel mai bun candidat pentru funcţia de prim-ministru, întrucât prioritatea Ucrainei este pregătirea pentru iarnă, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Parlamentul aprobă candidatura premierului şi este foarte probabil să accepte candidatul desemnat de Zelenski, dat fiind că partidul său deţine majoritatea în Rada Supremă (legislativul unicameral).

„Priorităţile sunt clare: pregătirea pentru iarnă", a declarat Zelenski. "Prin urmare, în urma tuturor consultărilor, Serghi Koreţki este, fără îndoială, cel mai pregătit candidat pentru funcţia de prim-ministru al Ucrainei", a adăugat preşedintele ucrainean.

Demisia premierului duce automat la demisia întregului cabinet, ceea ce înseamnă că se preconizează o reorganizare mai amplă.

Toate privirile sunt îndreptate în acest context spre ministrul apărării Mihailo Fedorov. Întrebarea este dacă îşi va păstra sau nu funcţia, într-un moment în care balanţa pe câmpul de luptă a început să încline în favoarea Ucrainei, pe măsură ce aceasta desfăşoară numeroase atacuri cu drone cu rază lungă de acţiune asupra unor obiective strategice din interiorul Rusiei.

Fedorov (35 de ani) este un promotor al inovaţiilor tehnologice, el provenind din afara cercurilor Ministerului Apărării şi a preluat conducerea acestei instituţii cu şase luni în urmă.

Întrebat dacă Fedorov îşi va păstra funcţia de ministru al apărării în noul guvern, Zelenski a răspuns că se va întâlni cu Fedorov şi cu conducerea armatei mai târziu, miercuri, înaintea unei întâlniri programate cu parlamentarii din partidul de guvernământ Slujitorii Poporului.

Editor : M.B.