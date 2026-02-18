Live TV

Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva lui Lukașenko, acuzând regimul său că susține războiul împotriva Ucrainei

Data actualizării: Data publicării:
Alexander Lukashenko
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului. Sursa foto: REUTERS

Ucraina a impus sancțiuni împotriva dictatorului Aleksandr Lukașenko. Kievul își va intensifica eforturile pentru a contracara toate formele de sprijin acordat de Minsk agresiunii rusești și va colabora cu partenerii internaționali pentru a se asigura că sancțiunile au un impact global, relatează prm.ua.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut acest anunț.

Zelenski a declarat că, în a doua jumătate a anului 2025, Rusia a instalat un sistem de repetoare pentru controlul dronelor de atac în Belarus. Acest lucru, a afirmat el, a sporit semnificativ capacitatea armatei ruse de a lovi regiunile nordice ale Ucrainei, de la regiunea Kievului până la Volîn.

Președintele Ucrainei a declarat că Lukașenko „schimbă de mult suveranitatea pentru puterea personală” și ajută Rusia să ocolească sancțiunile internaționale, justificând agresiunea Moscovei.

El a mai menționat că Belarus își intensifică implicarea în război, ceea ce va duce la „consecințe speciale”.

Anterior, mass-media au sugerat că autoritățile ucrainene discutau cu opoziția belarusă posibilitatea inițierii unui proces penal împotriva lui Lukașenko pentru a zădărnici încercările lui Trump de a-i ridica izolarea internațională.

Președintele a subliniat că Rusia nu ar fi putut să efectueze unele dintre atacuri, inclusiv cele asupra instalațiilor energetice și infrastructurii feroviare, fără ajutorul Belarusului.

Potrivit lui Zelenski, peste trei mii de întreprinderi din Belarus sunt implicate în sprijinirea eforturilor de război ale Rusiei, furnizând echipamente, mașini și componente critice, inclusiv pentru producția de rachete.

Președintele a subliniat, de asemenea, dezvoltarea infrastructurii pentru desfășurarea rachetelor cu rază medie de acțiune Oreșnik în Belarus. El a menționat că Minsk nu numai că a pus la dispoziție teritoriul său pentru acest sistem, dar continuă să furnizeze Rusiei componente, ansambluri și piese mecanice pentru această armă.

Zelenski a subliniat că o astfel de cooperare reprezintă o amenințare nu numai pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă.

Reamintim că sistemul rus de rachete Oreșnik a intrat în serviciul de luptă în Belarus.

După cum se știe, Rusia a finalizat aproape complet desfășurarea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune Oreșnik în Belarus, ceea ce reprezintă o amenințare directă pentru o serie de țări europene.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Negocierile de la Geneva
La Geneva s-au reluat negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA. O zi „dificilă, dar practică”
delegatia ucrainei la ceremonia JO 2026
O rusoaică a purtat pancarta cu numele Ucrainei la ceremonia de deschidere a JO de iarnă. „Trebuie să fiu îngrijorată”
Amenzi pentru proprietarii care nu deszăpezesc trotuarele. Foto Getty Images
Ce amenzi riști dacă nu cureți zăpada de pe trotuarul din fața blocului. Sancțiuni pentru locatarii care o mută pe carosabil
putin bucuresti
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
profimedia-0840824555
Rusia amenință cu ripostă navală dacă Europa continuă sechestrarea petrolierelor din Marea Baltică
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - METEO - ZAPADA - 26 NOI 2023
HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine...
om traverseaza strada acoperita de zapada mare, ninge
Alerte de viscol și ninsori în București și alte 25 județe: Strat de...
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
București, sub nămeți. Ninsori abundente și sute de apeluri de...
ccr inquam octav ganea
CCR discută sesizarea ÎCCJ pe legea privind pensiile magistraților...
Ultimele știri
Mugur Isărescu: „România ar putea discuta despre adoptarea euro în aproximativ cinci ani, dacă deficitul bugetar scade sub 3%”
Avioanele Air Force One renunță la culorile legendare din era Kennedy, adoptând un design dorit de Trump. Va fi și o dungă aurie
Rusia explică de ce a decis blocarea totală a aplicației Telegram: „Serviciile secrete străine au acces la corespondență”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu femeia agresată de socrul lui Călin Georgescu la o petrecere. Motivul pentru care a fost...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Simona Halep, martoră la drama unei sportive de top! Cine e bărbatul lângă care a apărut la Dubai. FOTO
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
Pro FM
Val de reacții după ce North West și-a etalat piercing-urile pe rețelele sociale. Kim Kardashian a apărat-o...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Cum ține Casa de Pensii la secret modul de calcul al pensiilor? Pensionarii purtați pe drumuri și în instanță
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Misterioasa Penelope Cruz, despre rolul din „The Bride!”. Cum o vede regizoarea Maggie Gyllenhaal: „Cu...
UTV
Dosar de șantaj și percheziții în scandalul Bostanică-Beregoi.