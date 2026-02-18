Ucraina a impus sancțiuni împotriva dictatorului Aleksandr Lukașenko. Kievul își va intensifica eforturile pentru a contracara toate formele de sprijin acordat de Minsk agresiunii rusești și va colabora cu partenerii internaționali pentru a se asigura că sancțiunile au un impact global, relatează prm.ua.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut acest anunț.

Zelenski a declarat că, în a doua jumătate a anului 2025, Rusia a instalat un sistem de repetoare pentru controlul dronelor de atac în Belarus. Acest lucru, a afirmat el, a sporit semnificativ capacitatea armatei ruse de a lovi regiunile nordice ale Ucrainei, de la regiunea Kievului până la Volîn.

Președintele Ucrainei a declarat că Lukașenko „schimbă de mult suveranitatea pentru puterea personală” și ajută Rusia să ocolească sancțiunile internaționale, justificând agresiunea Moscovei.

El a mai menționat că Belarus își intensifică implicarea în război, ceea ce va duce la „consecințe speciale”.

Anterior, mass-media au sugerat că autoritățile ucrainene discutau cu opoziția belarusă posibilitatea inițierii unui proces penal împotriva lui Lukașenko pentru a zădărnici încercările lui Trump de a-i ridica izolarea internațională.

Președintele a subliniat că Rusia nu ar fi putut să efectueze unele dintre atacuri, inclusiv cele asupra instalațiilor energetice și infrastructurii feroviare, fără ajutorul Belarusului.

Potrivit lui Zelenski, peste trei mii de întreprinderi din Belarus sunt implicate în sprijinirea eforturilor de război ale Rusiei, furnizând echipamente, mașini și componente critice, inclusiv pentru producția de rachete.

Președintele a subliniat, de asemenea, dezvoltarea infrastructurii pentru desfășurarea rachetelor cu rază medie de acțiune Oreșnik în Belarus. El a menționat că Minsk nu numai că a pus la dispoziție teritoriul său pentru acest sistem, dar continuă să furnizeze Rusiei componente, ansambluri și piese mecanice pentru această armă.

Zelenski a subliniat că o astfel de cooperare reprezintă o amenințare nu numai pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă.

Reamintim că sistemul rus de rachete Oreșnik a intrat în serviciul de luptă în Belarus.

După cum se știe, Rusia a finalizat aproape complet desfășurarea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune Oreșnik în Belarus, ceea ce reprezintă o amenințare directă pentru o serie de țări europene.

