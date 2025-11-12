Live TV

Zelenski a cerut demiterea miniştrilor Justiţiei şi Energiei, după uriașul scandal de corupţie

Data actualizării: Data publicării:
Volodimir Zelenski
Aceste cazuri apar într-un moment în care preşedintele începe să-şi atragă reproşuri pentru măsurile sale menite să reducă la tăcere vocile critice. Foto: Profimedia
Din articol
Apropiați ai lui Zelenski Alte scandaluri de corupție

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri demisia miniştrilor justiţiei şi energiei, în urma unui mare scandal de corupţie legat de sectorul energetic, transmite AFP.

„Ministrul justiţiei şi ministrul energiei nu pot rămâne în posturile lor”, a indicat Zelenski într-un mesaj pe reţelele de socializare, adăugând că i-a cerut şefei guvernului, Iulia Sviridenko, să se asigure „că aceşti miniştri îşi prezintă demisiile”, scrie Agerpres.

Între timp, ministrul Energiei, Svitlana Hrinciuk, a anunţat că şi-a înaintat demisia. Dar ea a adăugat că nu se consideră vinovată şi că nu a comis nicio ilegalitate.

Apropiați ai lui Zelenski

În acest scandal major de corupţie este implicat un apropiat al lui Zelenski, Timur Mindici, în timp ce acuzaţiile de folosire a sistemului judiciar pentru intimidarea opozanţilor aruncă o umbră nefastă asupra preşedintelui ucrainean, la aproape patru ani de la începutul războiului cu Rusia.

Ministrul Justiţiei, Gherman Galuşcenko, a fost suspendat miercuri mai devreme din funcţie pentru presupusa sa implicare într-o afacere privind deturnarea a 100 de milioane de dolari din sectorul energetic, operaţiune orchestrată, potrivit anchetatorilor, de respectivul apropiat al lui Zelenski.

Acest caz apare într-un moment în care preşedintele începe să-şi atragă reproşuri pentru măsurile sale menite să reducă la tăcere vocile critice. Astfel este de exemplu considerată arestarea în octombrie a lui Volodimir Kudriţki, care a condus până în 2024 compania naţională de electricitate Ukrenergo.

Kudriţki şi susţinătorii săi, printre care se numără şi activişti anticorupţie, resping acuzaţiile de deturnare de fonduri formulate împotriva sa şi pe care le consideră a fi represalii în urma criticilor sale faţă de strategia guvernamentală de apărare a reţelei energetice, atacată intens în bombardamentele ruseşti.

Volodimir Kudriţki, în prezent eliberat pe cauţiune şi care afirmă că dosarul penal deschis pe numele său este unul „pur politic”, a primit sprijin din partea unor personalităţi influente, inclusiv ombudsmanul pentru mediul de afaceri al Ucrainei, Roman Wasciuk.

Întrebat de AFP despre acest caz vinerea trecută, preşedintele Zelenski a răspuns că este o chestiune care priveşte „sistemul judiciar”. El a adăugat că obligaţia lui Kudriţki era să protejeze sistemul energetic în faţa atacurilor ruseşti, sugerând că nu a reuşit să facă acest lucru.

Alte scandaluri de corupție

Cazul lui Kudritski nu este unul izolat. De pildă, predecesorul şi rivalul lui Zelenski, Petro Poroşenko, a fost pus sub acuzare la începutul acestui an pentru corupţie, o măsură pe care fostul preşedinte o consideră de asemenea motivată politic.

Criticile la adresa preşedintelui Zelenski se concentrează pe centralizarea crescândă a puterii, chiar dacă aceasta este o necesitate pe timp de război. El a încercat în vara care a trecut să-şi subordoneze practic cele două principale organisme anticorupţie, Biroul Naţional Anticorupţie (NABU) şi Procuratura Specializată Anticorupţie (SAP), prin plasarea lor sub tutela procurorului general.

În cele din urmă, Zelenski a dat înapoi după ce această acţiune a provocat reacţii negative din partea Uniunii Europene, un susţinător esenţial al Ucrainei în războiul cu Rusia, şi primele manifestaţii de amploare de când a început acest război în anul 2022.

Unii membri ai NABU au fost arestaţi ori le-au fost percheziţionate locuinţele. „Unele persoane se tem. Dar, în ce priveşte personalul NABU, majoritatea sunt foarte motivaţi”, a declarat pentru AFP directorul acestei instituţii anticorupţie, Semen Krivonos.

În toată perioada scursă de la dezintegrarea Uniunii Sovietice, în anul 1991, Ucraina a fost marcată de scandaluri de corupţie cu repetiţie, iar respectarea statului de drept este acum o îngrijorare care trebuie abordată, mai ales în contextul demersurilor de aderare la UE.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
3
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
5
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
caruta, sat INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce a descoperit Curtea de Conturi la primăriile din țară: salarii...
Donald Trump și Jeffrey Epstein. Foto- X
„Petrecea ore întregi la mine acasă”. Noi probe publicate de...
Mission AIGLE - CINCU - Roumanie
Scenariul atacării unui stat NATO. Exercițiu de amploare în România...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
Ultimele știri
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această lege, ci şi cei asupra cărora se aplică
Iisus nu a apărut pe un deal din Franța, anunță Vaticanul. O localnică susține că l-a văzut pe Mântuitorul de 49 de ori
Cântăreața Adele va debuta într-o producție semnată Tom Ford. Ce film îi propune designerul de modă și regizorul american
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor și a explozibililor
Tiraspol
Ucraina și alte opt țări s-au alăturat sancțiunilor UE împotriva Transnistriei
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Rusia anunță că e pregătită să reia negocierile de pace cu Ucraina, la Istanbul: „Mingea este în terenul lor”
gif bun
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
nicușor dan
Nicușor Dan, despre scandalurile recente de corupție: Știam cu toții că sunt oameni gata să dea șpagă. Statul a reacționat corect
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
Compania de stat cu mai mulți șefi decât angajați. Salariile directorilor, jumătate din veniturile societății
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Perete ilegal construit de un vecin pe spaţiul comun în bloc. Cum poate fi amendat
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Eddie Murphy, după 45 de ani în lumina reflectoarelor: „Să fiu aici cu mintea și spiritul intacte este o...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Jack Scalia împlineşte 75 de ani. Cum arată azi actorul din „Dallas” și „All My Children”, idol al anilor ’80
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...