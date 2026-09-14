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Zelenski a cerut demiterea procurorului general, în urma unui conflict legat de șeful direcției anticorupție

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"United for Justice" International Conference in Kyiv
Ruslan Kravcenko. Foto: Profimedia
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Din articol
Agențiile anticorupție ripostează Acuzații de fraudă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut demiterea imediată a procurorului general Ruslan Kravcenko, după ce acesta l-a acuzat pe președinte că a încercat să blocheze un dosar împotriva șefului principalei direcții anticorupție din țară, relatează TVPWorld.

„Există o singură cale pentru acest procuror general: demiterea din funcție. Asta i-am spus”, a scris Zelenski luni pe X.

„Dacă el consideră că aceasta este o presiune politică, este liber să o numească astfel. Le cer parlamentarilor să susțină demiterea lui fără întârziere”, a adăugat el.

Kravcenko și-a prezentat demisia săptămâna trecută, după ce o anchetă de corupție a ajuns la biroul său, dar rămâne procuror general până când Parlamentul Ucrainei îl va demite în mod oficial. Parlamentarii urmează să voteze marți asupra demiterii sale.

Luni dimineață, Kravcenko a declarat că a semnat o notificare de suspiciune — o etapă formală în cadrul procedurilor penale ucrainene — împotriva lui Semen Krivonos, directorul Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU), care anchetează cazuri de corupție la nivel înalt.

„Îl suspectez pe Krivonos de falsificarea unor documente oficiale în scopul obținerii unui beneficiu ilicit deosebit de mare”, a declarat Kravcenko. El a susținut, de asemenea, că Zelenski a încercat anterior să-l împiedice să aprobe dosarul.

Agențiile anticorupție ripostează

NABU și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO), care se ocupă de urmărirea penală în cazurile majore de corupție investigate de NABU, au respins afirmațiile lui Kravcenko și l-au acuzat că atacă independența sistemului anticorupție din Ucraina.

„NABU și SAPO consideră aceste acțiuni o continuare a unui atac sistematic asupra organismelor anticorupție independente”, au declarat agențiile într-o declarație comună.

„NABU și SAPO nu se implică în lupte politice. Acționăm exclusiv în cadrul legii și suntem gata să apărăm independența sistemului anticorupție”, au adăugat acestea.

Un aspect esențial este faptul că agențiile au precizat că lui Krivonos nu i s-a înmânat încă oficial nicio notificare de suspiciune.

„Prin urmare, declarațiile procurorului general, care și-a depus recent demisia, au în prezent un caracter mai degrabă public decât procedural”, au afirmat acestea.

Acuzații de fraudă

Kravcenko și-a anunțat demisia după ce NABU și SAPO au descoperit o presupusă organizație infracțională condusă de un înalt funcționar din cadrul Parchetului General.

Anchetatorii susțin că grupul a primit mită pentru a proteja centre de apeluri frauduloase și a spălat milioane din venituri provenite din activități infracționale. Kravcenko a negat orice implicare în presupusa schemă.

Kravcenko a declarat luni că se află în prezent în străinătate într-o călătorie oficială și a afirmat că intenționează să-și exprime îngrijorările cu privire la instituțiile anticorupție din Ucraina în fața partenerilor internaționali.

„Intenționez să informez partenerii internaționali despre situația reală din cadrul sistemului organismelor anticorupție, despre semnalele care indică concentrarea unei influențe necontrolate a acestora și despre riscurile pe care astfel de practici le prezintă pentru suveranitatea statului, statul de drept și instituțiile democratice ale Ucrainei”, a spus el.

Editor : M.C

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