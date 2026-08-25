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Zelenski a dezvăluit că Ucraina a primit rachete pentru sistemele Patriot

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Sistem de rachete Patriot. Foto: Profimedia
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Ucraina a primit rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot și rachete AIM în urma întâlnirilor recente din cadrul formatelor NB8 și Coaliția de Voință, scrie Ukrainskaia Pravda, care citează o declarație a președintelui consemnată de Interfax-Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a dezvăluit care este țara furnizoare și nici numărul rachetelor livrate, menționând doar:  „Sincer să fiu, au sosit și câteva rachete Patriot. Nu pot spune câte, dar sunt câteva. Avem nevoie de mai multe”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă susținută împreună cu președintele estonian Alar Karis, la Kiev, pe 25 august. El nu a precizat ce tip de rachete a primit Ucraina.

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În plus, Kievul a primit sisteme de apărare aeriană Crotale și rachete pentru acestea, precum și rachete AIM destinate interceptării rachetelor rusești.

Potrivit Ministerului Apărării din Ucraina, sistemele Patriot pot utiliza trei tipuri de rachete: PAC-2, PAC-3 CRI și PAC-3 MSE. Rachetele PAC-2 sunt concepute în principal pentru a combate aeronavele și rachetele de croazieră, în timp ce PAC-3 CRI și PAC-3 MSE pot intercepta rachetele balistice.

După cum a menționat Ministerul Apărării, rachetele AIM sunt în dotarea Forțelor Armate ale Ucrainei de mai mulți ani și sunt lansate atât de pe avioanele de vânătoare F-16, cât și de pe sistemele terestre de apărare aeriană NASAMS. Ucraina folosește rachetele AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM și AIM-7 Sparrow pentru a combate țintele aeriene.

Zelenski a adăugat că Ucraina a primit confirmarea că vor fi livrate mai multe sisteme de apărare aeriană Crotale și rachete pentru acestea.

Crotale NG este un sistem francez de rachete sol-aer cu rază scurtă de acțiune, conceput pentru a combate țintele aeriene la altitudini joase și foarte joase. Franța a furnizat anterior Ucrainei două astfel de sisteme.

Anterior, Zelenski a declarat că Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot în fiecare lună.

Editor : M.C

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