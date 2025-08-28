Zelenski a discutat cu Erdogan despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Când vor fi gata

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat, joi, că aşteaptă să primească săptămâna viitoare din partea aliaţilor săi occidentali cadrul garanţiilor de securitate pe care aceştia sunt dispuşi să le ofere Ucrainei în perioada postbelică, dacă ţara sa ar ajunge la un acord de pace cu Rusia, relatează Reuters.

Zelenski a declarat că a avut o discuţie telefonică „extinsă” pe acest subiect cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, după bombardamentul masiv cu rachete şi drone efectuat noaptea trecută de Rusia asupra Ucrainei.

„Consilierii pentru securitate naţională lucrează acum asupra fiecărei componente în detaliu, iar cadrul complet va fi enunţat pe hârtie săptămâna viitoare”, a indicat preşedintele ucrainean, potrivit Agerpres.

El afirmase luni că urma să primească săptămâna aceasta din partea aliaţilor săi occidentali „un plan de bază privind garanţiile de securitate" ce vor fi oferite Ucrainei în cazul unui acord de pace cu Rusia, adăugând că stabilirea detaliilor asupra acestor garanţii „necesită mai mult timp”.

După conturarea liniilor generale ale acestor garanţii, a explicat Zelenski în continuare, el se va consulta cu preşedintele american Donald Trump cu privire la posibilitatea unei întâlniri directe cu preşedintele rus Vladimir Putin, întâlnire pe care preşedintele ucrainean o cere de mult timp, dar este temporizată de Rusia, care afirmă că nu există în prezent condiţii pentru o astfel de reuniune întrucât Zelenski a respins toate propunerile de compromis.

În timp ce Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina, aşadar poziţiile celor două tabere rămân foarte îndepărtate.

Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii

Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care de partea sa respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, iar aliaţii europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul şi insistă în plus să desfăşoare trupe de menţinere a păcii în Ucraina, deşi Rusia se opune.

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să ştie dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, în condiţiile în care observă o ură imensă între Putin şi Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune „sancţiuni masive” Rusiei sau dacă pur şi simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia şi Ucraina şi le va spune acestora că „este lupta voastră”.

El a ameninţat marţi din nou Rusia cu sancţiuni constând în taxe vamale, dar ameninţarea sa acum s-a referit şi la Ucraina. Trump a spus astfel că este deschis „folosirii unui sistem foarte puternic de taxe vamale care să fie foarte costisitor pentru Rusia sau Ucraina” şi a adăugat că „nici Zelenski nu este chiar nevinovat”. Trump i-a reproşat anterior preşedintelui ucrainean lipsa de flexibilitate.

La summitul pe care Trump l-a avut pe 15 august în Alaska cu Putin acesta din urmă a cerut, potrivit Reuters, ca Ucraina să se retragă complet din provinciile Doneţk şi Lugansk şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, însă liderul de la Kremlin ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei de state occidentale, inclusiv de SUA.

Însă orice discuţie asupra garanţiilor de securitate occidentale pentru Ucraina ce nu ţine cont de poziţia Moscovei nu va duce nicăieri, a avertizat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, conform căruia un aranjament pentru garanţii de securitate oferite Ucrainei ar trebui să implice statele membre permanente în Consiliul de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa, plus eventual alte ţări, precum Germania sau Turcia, dar în niciun caz ţări exclusiv din rândul membrilor NATO sau ai susţinătorilor Ucrainei.

