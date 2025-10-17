Zelenski are o nouă întâlnire cu Trump, dar optimismul i-a fost temperat. Rusia a lovit din nou infrastructura energetică ucraineană

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească vineri cu omologul său american, Donald Trump. Cu doar câteva ore înaintea întâlnirii de la Casa Albă, autoritățile ucrainene au anunțat joi că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice au provocat pene de curent în mai multe regiuni ale țării, relatează Euronews.com. Zelenski a fost surprins de discuţia telefonică purtată de preşedintele american cu liderul rus Vladimir Putin şi reuniunea între cei doi anunţată să aibă loc în curând la Budapesta, relatează portalul RBC.ua, citând publicaţia Axios.

Operatorul național de energie al Ucrainei, Ukrenergo, a transmis că opt regiuni au fost afectate de întreruperi de curent în urma bombardamentelor.

Peste 300 de drone și 37 de rachete lansate în cursul nopții

Potrivit lui Zelenski, Rusia a lansat peste 300 de drone și 37 de rachete asupra Ucrainei în cursul nopții. Președintele ucrainean a acuzat Moscova că a folosit muniție cu dispersie și că a lovit în mod repetat aceleași ținte pentru a ataca echipele de intervenție și inginerii care lucrau la repararea rețelei.

„Moscova se grăbește să reia dialogul imediat ce aude de rachetele Tomahawk” — a fost reacția președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a ajuns seara trecută în Statele Unite.

„Ne așteptăm ca impulsul de combatere a terorismului și a războiului, dovedit de succes în Orientul Mijlociu, să contribuie la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Putin nu este cu siguranță mai curajos decât Hamas sau decât orice alt terorist” — a scris Zelenski pe rețelele de socializare, la scurt timp după aterizarea la baza Andrews.

„Limbajul forței și al justiției va funcționa inevitabil și împotriva Rusiei” — s-a declarat el încrezător.

În ultimele săptămâni, nu a existat noapte în care Rusia să nu fi terorizat Ucraina

Zelenski a precizat ulterior că, în ultimele săptămâni, nu a existat noapte în care Rusia să nu fi terorizat Ucraina, după ce un nou val de drone a lovit infrastructura civilă din Krivoi Rog, orașul său natal.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Președintele american, Donald Trump, a confirmat, la 14 octombrie, că îl va primi pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, la 17 octombrie, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea lui Trump la putere, conform AFP, preluată de Agerpres.



La rândul său, președintele ucrainean a declarat, într-o conferință de presă la Kiev, din 14 octombrie, alături de șefa diplomației europene, Kaja Kallas: „Mă voi întâlni cu președintele Trump la Washington săptămâna aceasta. Trebuie să discutăm o serie de măsuri pe care vreau să le propun președintelui„, a adăugat el, precizând că va avea și alte întâlniri cu oficiali americani. „Subiectul principal va fi apărarea aeriană, dar voi avea și întâlniri cu companii din sectorul energetic”, a continuat el.



Întrevederea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski este precedată de vizita în SUA, la 15 octombrie, a unei delegații ucrainene, conduse de premierul Iulia Sviridenko și șeful administrației prezidențiale, Andrii Iermak. Delegația s-a întâlnit, conform AFP, cu reprezentanți ai producătorilor americani de armament, inclusiv cu cei de la Raytheon, societatea care produce rachetele de croazieră Tomahawk pe care Washingtonul ar putea să le livreze Kievului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nouă strategie de presiuni asupra Rusiei

Potrivit consilierului prezidențial ucrainean, Mihailo Podoliak, citat de agenția EFE la 15 octombrie, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, îi va prezenta la Casa Albă omologului său american o nouă strategie de presiune împotriva Rusiei bazată, printre altele, pe creșterea capacităților de atac la mare distanță prin furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina.



În timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, președintele Ucrainei a mai avut încă două vizite la Casa Albă: la 28 februarie și 18 august 2025.

Optimism spulberat pentru Zelenski

Potrivit Axios, Volodimir Zelenski a fost foarte optimist în ultimele zile cu privire la întâlnirea sa planificată cu Trump şi la disponibilitatea preşedintelui american de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune.



Totuşi, la scurt timp după ce Zelenski a ajuns la baza aeriană Andrews, preşedintele ucrainean şi echipa sa au fost surprinşi să vadă declaraţia lui Trump conform căreia a vorbit cu Putin şi a fost de acord să se întâlnească cu acesta în Ungaria.



Axios subliniază faptul că Ungaria este ţara cea mai puţin prietenoasă din UE faţă de Ucraina.

Discuția Trump-Putin

Donald Trump a vorbit joi seara cu Vladimir Putin şi a anunţat că un nou summit între ei va avea loc de data aceasta în Ungaria, în următoarele două săptămâni. Tema principală va fi posibilitatea încheierii războiului Rusiei împotriva Ucrainei.



Potrivit liderului american, convorbirea sa cu Putin a înregistrat „progrese semnificative”. De asemenea, el a spus că îl va informa pe Zelenski despre conţinutul acestei discuţii vineri.



Pe baza declaraţiilor publice şi a relatărilor din media, se preconizează ca discuţiile de la Casa Albă să vizeze posibilul transfer către Kiev a unor rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei şi chiar presupuse planuri ale armatei ucrainene privind o contraofensivă. Posibilitatea unei contraofensive ucrainene a fost evocată săptămâna aceasta de Donald Trump, însă comandamentul militar de la Kiev nu a confirmat deocamdată această informaţie.



Totuşi, după discuţia cu Putin, Trump a făcut o declaraţie ambiguă despre rachetele Tomahawk. El a spus că SUA au o mulţime de astfel de rachete, dar că ele sunt necesare Americii şi că ţara sa nu îşi poate epuiza arsenalul, chiar dacă Washingtonul sugerase anterior că decizia de a furniza rachete Tomahawk Ucrainei ar fi fost practic luată.



Într-un mesaj postat pe reţelele sociale în cursul nopţii de joi spre vineri, Zelenski a afirmat că orice măsură luată de parteneri pentru a consolida Ucraina va presa Rusia să pună capăt războiului, aceasta fiind probabil o reacţie la declaraţia lui Trump, notează RBC.ua.

Editor : Marina Constantinoiu