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Zelenski a transmis SUA propunerile pentru oprirea războiului din Ucraina: „America poate pune presiune pe Rusia”

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Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a transmis Statelor Unite propuneri pentru încheierea războiului declanșat de Rusia și a cerut Washingtonului să consolideze apărarea antiaeriană a țării sale și să intensifice presiunile asupra Moscovei, scrie Kyiv Post.

Ucraina a transmis Statelor Unite propuneri concrete care vizează încheierea războiului declanșat de Rusia, a declarat marți, 11 august, președintele Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean a subliniat că eforturile diplomatice trebuie susținute prin consolidarea capacității de apărare a Ucrainei și prin intensificarea presiunilor asupra Moscovei.

„Am primit un raport din partea echipei noastre de negociere. Am transmis propunerile noastre părții americane”, a declarat Zelenski în discursul său de seară.

„America ne poate ajuta să ne consolidăm apărarea, în primul rând apărarea antiaeriană, și poate exercita presiuni asupra Rusiei, astfel încât planurile acesteia să se schimbe – de la prelungirea războiului la pregătirea încheierii lui”, a adăugat acesta.

Zelenski nu a dezvăluit conținutul propunerilor.

Declarația vine în contextul în care Washingtonul își continuă eforturile de relansare a negocierilor dintre Ucraina și Rusia, iar emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să poarte discuții atât cu reprezentanții Kievului, cât și cu cei ai Moscovei.

Ucraina a afirmat în repetate rânduri că este pregătită pentru negocieri și pentru o încetare necondiționată a focului, insistând însă că orice acord de pace trebuie susținut de garanții de securitate credibile.

„America ne poate ajuta să ne consolidăm apărarea, în primul rând apărarea antiaeriană”, a declarat Zelenski.

Editor : Ș.A.

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