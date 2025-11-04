Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi că a vizitat trupele care luptă pe sectorul de front de la Pokrovsk, un oraş strategic din regiunea Donbas, unde se dau cele mai grele lupte de pe întregul front ucrainean şi care riscă să cadă sub controlul rușilor.

„M-am întâlnit cu soldaţii noştri la postul de comandă al Corpului 1 al Gărzii Naţionale Azov (...), care conduce apărarea în zona Dobropillia”, în apropiere de Pokrovsk, a scris Zelenski pe reţelele de socializare.

„Vă mulţumesc pentru apărarea Ucrainei, a integrităţii noastră teritoriale”, a spus preşedintele în timp ce decora soldaţi, conform unei înregistrări video publicate de preşedinţia ucraineană.

„Serviţi într-un sector foarte important. Acesta este statul nostru, acesta este Estul nostru”, a continuat el, urându-le soldaţilor săi „victorie împotriva inamicului în fiecare zi”.

Zelenski s-a întâlnit în special cu comandantul regimentului Azov, Denis Prokopenko, cunoscut pentru leadership-ul său la comanda acestei unităţi naţionaliste în timpul asediului rusesc din 2022 asupra combinatului siderurgic Azovstal de la Mariupol, ocupat în cele din urmă de trupele ruse, scrie Agerpres, preluând AFP și Reuters.

Lupte crâncene la Pokrovsk

Preşedintele Zelenski, care vizitează adesea trupele în apropierea frontului, a fost însoţit în această vizită de comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski.

Dar observatorii militari se tem că zona metropolitană Pokrovsk-Myinograd, care avea circa 100.000 de locuitori înainte de începerea invaziei ruse în 2022, ar putea fi în curând încercuită de trupele ruse, deja infiltrate în Pokrovsk.

O membră a parlamentului ucrainean, Mariana Bezugla, cunoscută pentru criticile sale deschise la adresa comandamentului armatei ucrainene, a descris luni situaţia de la Pokrovsk drept „groaznică”.

Potrivit armatei ucrainene, se dau lupte grele într-o parte a acestui oraş care este esenţial pentru logistica frontului şi au fost trimise acolo efective suplimentare ale forţelor speciale şi mai multe arme şi echipamente.

Ce înseamnă încercuirea rusească

De partea sa, ministerul rus al apărării a susţinut că trupele sale au curăţat de soldaţi ucraineni 35 de clădiri din Pokrovsk şi continuă eliminarea unor unităţi ucrainene pe care le-ar fi încercuit în apropierea oraşului Kupiansk în regiunea Harkov, la aproximativ 160 de kilometri nord de Pokrovsk.

Ucraina a negat că trupele sale ar fi încercuite pe vreun sector de front, dar prin „încercuire” ruşii descriu mai degrabă o situaţie tactică în care trupele inamice nu sunt încercuite complet, ci doar parţial, dar căile lor de evacuare şi aprovizionare rămase se află în bătaia artileriei şi a dronelor ruseşti.

Potrivit platformei ucrainene DeepState, un proiect care cartografiază situaţia frontului pe baza unor imagini din surse deschise verificate şi a surselor din interiorul armatei ucrainene, trupele ruse şi-au continuat înaintarea în interiorul oraşului Pokrovsk şi în împrejurimile acestuia, dar o mare parte a oraşului este în continuare o zonă gri, adică nu se află sub controlul ferm al niciuneia dintre cele două tabere.

„Poarta către Doneţk”

Şi blogul militar rus Rîbar a estimat marţi că unităţile armatei ruse îşi extind progresiv controlul asupra Pokrovskului, dar „o curăţare completă a oraşului este încă departe”.

Asaltul asupra oraşului Pokrovsk, un important nod logistic, face parte din strategia Rusiei de ocupa întreaga regiune a Donbasului, formată din provinciile Doneţk şi Lugansk şi pe care Ucraina o mai controlează în proporţie de circa 10%.

Cucerirea acestui oraş, supranumit „poarta către Doneţk” de către presa rusă, precum şi a oraşului Kostiantinivka la nord-est, pe care trupele ruse încearcă de asemenea să-l încercuiască, ar oferi armatei ruse o platformă pentru a înainta mai departe spre nord, către ultimele două mari redute ucrainene din Doneţk, oraşele Kramatorsk şi Sloviansk.

