Live TV

Zelenski a vrut să-i dea lui Trump acces în timp real la luptele de pe frontul din Ucraina. Invenția pregătită pentru președintele SUA

Data publicării:
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Donald Trump, alături de Volodimir Zelenski. Foto: Reuters
Din articol
Monitorizarea câmpului de luptă în timp real

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avea de gând să-i arate președintelui american Donald Trump un sistem de monitorizare în timp real a câmpului de luptă pe o tabletă în timpul Conferinței de Securitate de la München și să-i ofere accesul la această aplicație, dar Trump nu a participat la eveniment, scrie Kyiv Post, citând un raport.

Zelenski plănuia să demonstreze - și să doneze - un sistem de monitorizare 3D în timp real a câmpului de luptă, care oferă infirmații despre războiul aerian și terestru la nivelul întregului teatru de operațiuni, pe un iPad, dar Trump nu a mers la Conferința de la München.

„Sincer, am vrut să i-l dau lui Trump... la München”, a spus Zelenski, potrivit Kyiv Post, care îl citează pe corespondentul Financial Times, Christopher Miller.

Președintele ucrainean a mai spus că dispozitivul afișează date în timp real despre atacurile cu rachete și drone, interceptări și evoluțiile de pe câmpul de luptă, inclusiv costul apărării fiecărui kilometru pătrat de teritoriu ucrainean.

Zelenski a descris sistemul ca pe un instrument care permite conducerii și comandanților militari ucraineni să urmărească situația de pe prima linie și să monitorizeze atacurile din întreaga țară în timp real.

Într-un discurs adresat Parlamentului britanic marți, Zelenski a declarat că sisteme similare sunt deja utilizate de conducerea Ucrainei, inclusiv de prim-ministru, ministrul apărării și înalți oficiali militari.

Sistemul permite utilizatorilor să monitorizeze atacurile aeriene și maritime, precum și atacurile la distanță asupra țintelor rusești, a mai spus liderul de la Kiev.

De asemenea, el a spus că dronele sunt responsabile pentru aproximativ 90% din pierderile rusești pe câmpul de luptă, subliniind importanța tot mai mare a războiului cu drone.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban, ignorat de propria fiică. Declarația făcută de Sunday după divorțul părinților ei: „S-a...
Cancan
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Fanatik.ro
Uluitor! Cum au introdus, de fapt, fanii lui Dinamo bannere rasiste pe Giulești. „Ne-au păcălit. Andrei...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Crima din Cenei: clasare în cazul unuia dintre ucigași! Părinții lui Mario Berinde au cedat după...
Adevărul
Reacția Kremlinului după convocarea ambasadorului rus la MAE moldovean, unde îl aștepta apa poluată a...
Playtech
Cât costă o zi de spitalizare în România. Cazul pacientului internat 799 de zile
Digi FM
Cine l-a înlocuit pe Mugurel Vrabete la concertul Holograf de la Sala Palatului. Soția și fiica regratului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A zis ”DA”: 175 de milioane de euro pentru transferul lui Erling Haaland!
Pro FM
Un artist celebru dezvăluie că a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: „Mai am 2-3 ani de trăit, nu...
Film Now
Fiica lui Heath Ledger, într-o apariție rară în public, pe străzile din NYC. Matilda are 20 de ani și nași...
Adevarul
Inflația le fură pensionarilor o pensie întreagă pe an. Analist: Ajutoarele de sărbători nu acoperă pierderile
Newsweek
Parlamentul decide azi dacă pensionarii iau ajutoare la pensie de 600 sau 1.000 lei. Cine nu primește nimic?
Digi FM
Meseria inedită pe care o îmbrățișează femeile din Ucraina, de la începutul războiului: “Sudează minunat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Teste simple pentru evaluarea forței musculare. Menţinerea ei la vârste înaintate ar putea avea o legătură...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Keith Urban, devastat de zvonurile potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație: „Urăște că s-au...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit