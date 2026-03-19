Zelenski a vrut să-i dea lui Trump acces în timp real la luptele de pe frontul din Ucraina. Invenția pregătită pentru președintele SUA

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avea de gând să-i arate președintelui american Donald Trump un sistem de monitorizare în timp real a câmpului de luptă pe o tabletă în timpul Conferinței de Securitate de la München și să-i ofere accesul la această aplicație, dar Trump nu a participat la eveniment, scrie Kyiv Post, citând un raport.

Zelenski plănuia să demonstreze - și să doneze - un sistem de monitorizare 3D în timp real a câmpului de luptă, care oferă infirmații despre războiul aerian și terestru la nivelul întregului teatru de operațiuni, pe un iPad, dar Trump nu a mers la Conferința de la München.

„Sincer, am vrut să i-l dau lui Trump... la München”, a spus Zelenski, potrivit Kyiv Post, care îl citează pe corespondentul Financial Times, Christopher Miller.

Președintele ucrainean a mai spus că dispozitivul afișează date în timp real despre atacurile cu rachete și drone, interceptări și evoluțiile de pe câmpul de luptă, inclusiv costul apărării fiecărui kilometru pătrat de teritoriu ucrainean.

Monitorizarea câmpului de luptă în timp real

Zelenski a descris sistemul ca pe un instrument care permite conducerii și comandanților militari ucraineni să urmărească situația de pe prima linie și să monitorizeze atacurile din întreaga țară în timp real.

Într-un discurs adresat Parlamentului britanic marți, Zelenski a declarat că sisteme similare sunt deja utilizate de conducerea Ucrainei, inclusiv de prim-ministru, ministrul apărării și înalți oficiali militari.

Sistemul permite utilizatorilor să monitorizeze atacurile aeriene și maritime, precum și atacurile la distanță asupra țintelor rusești, a mai spus liderul de la Kiev.

De asemenea, el a spus că dronele sunt responsabile pentru aproximativ 90% din pierderile rusești pe câmpul de luptă, subliniind importanța tot mai mare a războiului cu drone.

