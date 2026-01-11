Zelenski acuză Kremlinul de „teroare deliberată şi cinică” împotriva populaţiei ucrainene

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat duminică Rusia de teroare ţintită împotriva poporului ucrainean, în urma atacurilor aeriene intense din ultima săptămână.

Zelenski a scris pe reţelele de socializare că, în ultima săptămână, armata rusă a folosit împotriva Ucrainei aproximativ 1.100 de drone, 890 de bombe ghidate şi 50 de rachete, inclusiv racheta balistică cu rază medie de acţiune Oreşnik.

Atacurile au vizat „ţinte care nu au nicio semnificaţie militară: instalaţii energetice şi clădiri rezidenţiale”, a declarat Zelenski.

Moscova a aşteptat în mod deliberat vremea geroasă pentru a le face viaţa cât mai grea posibil ucrainenilor de rând, a susţinut Zelenski. „Aceasta este o teroare rusească deliberată şi cinică împotriva poporului”, a scris el.

Zelenski şi-a ilustrat afirmaţiile cu clipuri video care prezintă pagube provocate de drone unor obiective civile din Kiev şi din împrejurimi, precum şi din regiunile Harkov, Herson, Dnipropetrovsk, Doneţk, Odesa, Zaporojie şi Cernigov. Imagini din oraşul Lvov din vestul Ucrainei, unde a lovit racheta Oreşnik, nu au fost difuzate.

Kremlinul prezintă bombardamentele continue asupra Ucrainei ca fiind atacuri împotriva unor ţinte exclusiv militare, chiar dacă distrugerea centralelor electrice afectează populaţia civilă.

Moscova a lansat recent propriile acuzaţii de terorism împotriva Kievului, susţinând că Ucraina ar fi lansat un atac cu drone asupra uneia dintre reşedinţele preşedintelui rus Vladimir Putin.

Zelenski a negat vehement acest lucru, iar serviciul american de informaţii externe, CIA, a concluzionat că Ucraina nu l-a vizat pe Putin sau pe vreuna dintre reşedinţele sale, conform relatărilor din mass-media americane.

Putin a ordonat războiul împotriva Ucrainei în urmă cu aproape patru ani.

