Zelenski acuză Rusia că ar fi încercat să șantajeze SUA oferind să oprească informațiile către Iran în schimbul unui avantaj

Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Rusia ar fi încercat să șantajeze Statele Unite oferind să oprească transmiterea de informații militare către Iran, dacă, în schimb, Washingtonul ar întrerupe accesul Ucrainei la propriile sale date de informații, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters

Zelenski, care a afirmat luni că serviciile de informații militare ucrainene dețin dovezi „de necontestat” că Rusia continuă să furnizeze informații Iranului, a declarat că a văzut aceste date, fără a oferi însă detalii suplimentare, conform sursei citate. 

Vorbind din complexul prezidențial de la Kiev, Zelenski a spus că unele drone iraniene, folosite pentru a ataca obiective militare ale SUA și ale aliaților săi în timpul războiului din Orientul Mijlociu, conțineau componente de origine rusă.

„Am rapoarte de la serviciile noastre de informații care arată că Rusia face acest lucru și spune: «Nu voi transmite informații Iranului dacă America nu mai transmite informații Ucrainei». Nu este acesta un șantaj? Ba da, este”, a declarat Zelenski.

El nu a precizat cui, potrivit acestor rapoarte, i-ar fi adresat Rusia aceste mesaje. Rusia a negat că ar ajuta Iranul în conflictul său de o lună cu Statele Unite și Israel – o poziție despre care Washingtonul a spus, la începutul acestei luni, că i-a fost comunicată direct de la Moscova în timpul discuțiilor pe acest subiect.

Ucraina, care se confruntă cu atacuri constante ale dronelor de tip Shahed, proiectate de Iran, încă de la invazia lansată de Rusia în 2022, ajută mai multe state din Golf – inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar – să contracareze atacurile cu drone asupra teritoriului lor, a mai spus președintele.

Zelenski a adăugat că speră ca Ucraina să poată încheia acorduri pe termen lung cu unele dintre aceste state din Golf, acorduri care ar putea finanța producția de interceptoare de drone ucrainene sau ar facilita livrarea unor rachete de apărare antiaeriană, atât de necesare.

Căpitanul Turciei a "cedat"! Ce a spus despre soția lui, după ce a acuzat-o că i-a făcut un copil cu alt bărbat
Căpitanul Turciei a "cedat"! Ce a spus despre soția lui, după ce a acuzat-o că i-a făcut un copil cu alt bărbat
