Rusia utilizează petroliere din cadrul aşa-numitei „flote fantomă" pentru „lansarea şi controlul" dronelor ruseşti deasupra oraşelor europene, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski duminică, citând rapoarte ale serviciilor sale de informaţii, potrivit The Kyiv Independent.

Comentariile sale intervin pe fondul tensiunilor crescânde între Rusia şi ţările NATO cu privire la încălcarea spaţiului aerian al blocului nord-atlantic. În ultima lună, drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Poloniei, României şi, posibil, al Ţărilor de Jos, Finlandei şi Danemarcei, conform sursei citate.

La 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spaţiul aerian cu trei bombardiere MiG-31, care au rămas în spaţiul aerian eston timp de 12 minute, incident ce a determinat autorităţile de la Tallin să ceară activarea Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord. La 26 septembrie, avioane de vânătoare ungare au interceptat cinci avioane ruseşti deasupra Mării Baltice.

Zelenski a făcut aceste comentarii în discursul său zilnic, duminică seara, pledând pentru noi sancţiuni împotriva „flotei fantomă" a Rusiei pe fondul ameninţărilor cu drone.

„Este deosebit de important ca sancţiunile să afecteze dureros comerţul energetic al Rusiei şi întreaga infrastructură a flotei ruseşti de petroliere", a declarat Zelenski. „Aceasta este o dovadă în plus că Marea Baltică şi alte mări ar trebui închise pentru petrolierele ruseşti, cel puţin pentru flota ei fantomă", potrivit lui.

Sute de petroliere vechi

Aşa-numita „flotă fantomă" a Rusiei este din ce în ce mai vizată de sancţiunile occidentale, în timp ce partenerii internaţionali ai Ucrainei încearcă să limiteze veniturile din petrolul rusesc, care ajută la finanţarea maşinii de război a Moscovei.

„Flota fantomă" este formată din sute de petroliere vechi, adeseori fără asigurare şi prost întreţinute. Acestea operează de obicei sub pavilionul altor ţări şi au o transparenţă redusă, ceea ce îngreunează aplicarea sancţiunilor de către autorităţile de reglementare.

În contextul celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni prevăzut de Uniunea Europeană, oficiali americani au declarat că Washingtonul ia în considerare noi sancţiuni împotriva „flotei paralele" a Rusiei, în cazul în care preşedintele rus Vladimir Putin nu va accepta un armistiţiu în Ucraina.

Deşi termenul limită iniţial pentru sancţiuni a fost stabilit pentru 8 august, preşedintele american Donald Trump nu a impus încă sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei, aminteşte Kyiv Independent.

După întâlnirea sa cu Donald Trump la New York, în marja Adunării Generale a ONU la începutul săptămânii trecute, preşedintele ucrainean a declarat în discursul său de duminică seara că Kievul „mizează pe măsuri ferme din partea SUA".

Editor : C.S.