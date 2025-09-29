Live TV

Video Zelenski acuză Rusia că folosește drone asupra țărilor europene de pe „flota fantomă" de petroliere. Kievul cere sancțiuni

Data publicării:
Foto: Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei
Foto: Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei / Foto: Profimedia Images
Din articol
Sute de petroliere vechi

Rusia utilizează petroliere din cadrul aşa-numitei „flote fantomă" pentru „lansarea şi controlul" dronelor ruseşti deasupra oraşelor europene, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski duminică, citând rapoarte ale serviciilor sale de informaţii, potrivit The Kyiv Independent.

Comentariile sale intervin pe fondul tensiunilor crescânde între Rusia şi ţările NATO cu privire la încălcarea spaţiului aerian al blocului nord-atlantic. În ultima lună, drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Poloniei, României şi, posibil, al Ţărilor de Jos, Finlandei şi Danemarcei, conform sursei citate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La 19 septembrie, Estonia a acuzat Rusia că i-a încălcat spaţiul aerian cu trei bombardiere MiG-31, care au rămas în spaţiul aerian eston timp de 12 minute, incident ce a determinat autorităţile de la Tallin să ceară activarea Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord. La 26 septembrie, avioane de vânătoare ungare au interceptat cinci avioane ruseşti deasupra Mării Baltice.

Zelenski a făcut aceste comentarii în discursul său zilnic, duminică seara, pledând pentru noi sancţiuni împotriva „flotei fantomă" a Rusiei pe fondul ameninţărilor cu drone.

„Este deosebit de important ca sancţiunile să afecteze dureros comerţul energetic al Rusiei şi întreaga infrastructură a flotei ruseşti de petroliere", a declarat Zelenski. „Aceasta este o dovadă în plus că Marea Baltică şi alte mări ar trebui închise pentru petrolierele ruseşti, cel puţin pentru flota ei fantomă", potrivit lui.

Sute de petroliere vechi

Aşa-numita „flotă fantomă" a Rusiei este din ce în ce mai vizată de sancţiunile occidentale, în timp ce partenerii internaţionali ai Ucrainei încearcă să limiteze veniturile din petrolul rusesc, care ajută la finanţarea maşinii de război a Moscovei.

„Flota fantomă" este formată din sute de petroliere vechi, adeseori fără asigurare şi prost întreţinute. Acestea operează de obicei sub pavilionul altor ţări şi au o transparenţă redusă, ceea ce îngreunează aplicarea sancţiunilor de către autorităţile de reglementare.

În contextul celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni prevăzut de Uniunea Europeană, oficiali americani au declarat că Washingtonul ia în considerare noi sancţiuni împotriva „flotei paralele" a Rusiei, în cazul în care preşedintele rus Vladimir Putin nu va accepta un armistiţiu în Ucraina.

Deşi termenul limită iniţial pentru sancţiuni a fost stabilit pentru 8 august, preşedintele american Donald Trump nu a impus încă sancţiuni suplimentare împotriva Rusiei, aminteşte Kyiv Independent.

După întâlnirea sa cu Donald Trump la New York, în marja Adunării Generale a ONU la începutul săptămânii trecute, preşedintele ucrainean a declarat în discursul său de duminică seara că Kievul „mizează pe măsuri ferme din partea SUA".

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu a depășit 50% din voturi...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
femeie cu un colet in fata
3
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Criză carburant
5
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Digi Sport
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Hacker
Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită într-o...
nicusor dan maia sandu
Nicușor Dan laudă curajul moldovenilor, după victoria Maiei Sandu în...
incendiu hotel
Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU. Două...
Congress of the opposition Moldovan bloc "Pobeda" in the Moscow concert hall.
Oligarhul moldovean Ilan Șor s-a plâns la televiziunea publică din...
Ultimele știri
O femeie şi nepotul său, ucişi într-un incendiu provocat de un atac cu drone în regiunea Moscovei
Audieri la DIICOT după perchezițiile la traficanți de droguri. „Mă foloseam de oameni. Sunt un fel de escroc sentimental”
„Viitorul R. Moldova este în Europa!” Curg mesajele de felicitare de la liderii europeni pentru victoria partidului Maiei Sandu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
basescu si putin close up
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Victor Ponta
Reacția ironică a farsorilor ruși după ce Victor Ponta a spus că nu a fost păcălit: „Îi urăm să fie mai sincer”
Keith Kellogg
Trimisul special al SUA pentru Ucraina: „Nu există refugii”. Kievul poate lansa atacuri cu rază lungă pe teritoriul Rusiei
The HESA Shahed 136 in Russian service, is an Iranian loitering munition in the form of an autonomous pusher-prop drone. Drones flying at night.
Cât de departe pot zbura dronele rusești Shahed și de ce chiar Spania ar trebui să fie atentă. Singurele capitale europene care „scapă”
Tanc rusesc
Vladimir Putin ar putea trimite în prima linie a frontului din Ucraina unitățile de tancuri ale Gărzii Naționale
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiice sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
Adevărul
A câștigat Rusia războiul hibrid în Republica Moldova? Analist: „în aceeași măsură în care propaganda rusă a...
Playtech
A nins în România! Imagini spectaculoase din Parâng și Harghita
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Planul urgent al lui Ion Țiriac pentru "femeia perfectă": "Știu că mă vor amenda, dar sunt pregătit să...
Pro FM
Două rochii de mireasă, superstaruri ca invitați și o iubire de poveste. Culisele nunții Selenei Gomez cu...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Cum văd italienii asemănarea cu românii: „Strămoșii lor erau, în esență, dacii de la Marea Neagră, cuceriți...
Newsweek
Pensionarii au pierdut 610 lei la pensie în 2025. De unde mai primesc un sprijin lunile viitoare?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Selena Gomez și Benny Blanco, nuntă de poveste în California. Vezi imaginile care au cucerit internetul