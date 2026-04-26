Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminică Rusia de „terorism nuclear”, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl, cea mai gravă catastrofă nucleară civilă din istorie. Potrivit lui, usia „este din nou pe cale să ducă lumea în pragul unei catastrofe provocate de om”.

„Acum patruzeci de ani, lumea s-a confruntat cu unul dintre cele mai grave dezastre nucleare – explozia reactorului numărul patru al Centralei Nucleare de la Cernobîl. S-a eliberat o cantitate semnificativă de material radioactiv. De ani de zile, sute de mii de oameni se confruntă cu consecințele acelei tragedii.

Pentru a izola radiațiile, s-a construit un sarcofag peste reactorul distrus. Ulterior, peste 40 de țări l-au înconjurat cu Noul Sarcofag de Siguranță pentru a preveni alte dezastre.

Aceste două structuri sunt cele care protejează împotriva emisiilor radioactive și a contaminării. Întreținerea și protejarea lor sunt în interesul tuturor. Dar, prin războiul său, Rusia aduce din nou lumea în pragul unui dezastru provocat de om – „shahed-urile” ruso-iraniene survolează regulat centrala, iar unul dintre ele a lovit protecția anul trecut.

Lumea nu trebuie să permită continuarea acestui terorism nuclear, iar cea mai bună cale este să forțăm Rusia să-și oprească atacurile nesăbuite.

Ne amintim de toți cei care și-au dat viața în timp ce se ocupau de consecințele acestei tragedii. Fie ca toate victimele dezastrului de la Cernobîl să se odihnească în pace!”, a scris Zelenski pe X.

Ucraina se pregăteşte să comemoreze duminică cea de-a 40-a aniversare a catastrofei nucleare de la Cernobîl; sunt prevăzute ceremonii la locul fostei centrale din perioada sovietică, situată în nordul ţării, relatează dpa, preluată de Agerpres.



Preşedintele Volodimir Zelenski este aşteptat să participe la un eveniment de comemorare la centrală. Din cauza invaziei în curs a Rusiei din 2022 şi a proximităţii sitului faţă de Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, sunt în vigoare măsuri stricte de securitate.



La Kiev şi în alte oraşe sunt planificate ceremonii care includ momente de reculegere, expoziţii, concerte, proiecţii de film şi depuneri de flori pentru a onora victimele dezastrului din 1986.



Comemorări sunt aşteptate şi în Belarus, Rusia şi alte foste republici sovietice. Sute de mii de aşa-numiţi "lichidatori" din întreaga Uniune Sovietică au fost mobilizaţi la acea vreme pentru a limita consecinţele contaminării radioactive.



La 26 aprilie 1986, un test la centrala de la Cernobîl, aflată atunci în republica sovietică Ucraina, a scăpat de sub control. Reactorul patru a suferit o avarie catastrofală, eliberând materiale radioactive în mediul înconjurător.



Norii radioactivi s-au răspândit în părţi din nordul şi vestul Europei, cele mai afectate fiind Ucraina, Belarus şi vestul Rusiei. Reactorul avariat a emis radiaţii timp de luni de zile.



Experţii estimează zeci de mii de decese legate de acest dezastru. Peste 100.000 de persoane au fost evacuate din zona de excludere de 30 de kilometri din jurul centralei, care între timp a fost dezafectată.

Editor : M.C