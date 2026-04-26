Live TV

Video Zelenski acuză Rusia de „terorism nuclear”, la 40 de ani de la explozia de la Cernobîl

Data publicării:
zelenski-scaled
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Foto: Reuters

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminică Rusia de „terorism nuclear”, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl, cea mai gravă catastrofă nucleară civilă din istorie. Potrivit lui, usia „este din nou pe cale să ducă lumea în pragul unei catastrofe provocate de om”.

„Acum patruzeci de ani, lumea s-a confruntat cu unul dintre cele mai grave dezastre nucleare – explozia reactorului numărul patru al Centralei Nucleare de la Cernobîl. S-a eliberat o cantitate semnificativă de material radioactiv. De ani de zile, sute de mii de oameni se confruntă cu consecințele acelei tragedii.

Pentru a izola radiațiile, s-a construit un sarcofag peste reactorul distrus. Ulterior, peste 40 de țări l-au înconjurat cu Noul Sarcofag de Siguranță pentru a preveni alte dezastre.

Aceste două structuri sunt cele care protejează împotriva emisiilor radioactive și a contaminării. Întreținerea și protejarea lor sunt în interesul tuturor. Dar, prin războiul său, Rusia aduce din nou lumea în pragul unui dezastru provocat de om – „shahed-urile” ruso-iraniene survolează regulat centrala, iar unul dintre ele a lovit protecția anul trecut.

Lumea nu trebuie să permită continuarea acestui terorism nuclear, iar cea mai bună cale este să forțăm Rusia să-și oprească atacurile nesăbuite.

Ne amintim de toți cei care și-au dat viața în timp ce se ocupau de consecințele acestei tragedii. Fie ca toate victimele dezastrului de la Cernobîl să se odihnească în pace!”, a scris Zelenski pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ucraina se pregăteşte să comemoreze duminică cea de-a 40-a aniversare a catastrofei nucleare de la Cernobîl; sunt prevăzute ceremonii la locul fostei centrale din perioada sovietică, situată în nordul ţării, relatează dpa, preluată de Agerpres.

Preşedintele Volodimir Zelenski este aşteptat să participe la un eveniment de comemorare la centrală. Din cauza invaziei în curs a Rusiei din 2022 şi a proximităţii sitului faţă de Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, sunt în vigoare măsuri stricte de securitate.

La Kiev şi în alte oraşe sunt planificate ceremonii care includ momente de reculegere, expoziţii, concerte, proiecţii de film şi depuneri de flori pentru a onora victimele dezastrului din 1986.

Comemorări sunt aşteptate şi în Belarus, Rusia şi alte foste republici sovietice. Sute de mii de aşa-numiţi "lichidatori" din întreaga Uniune Sovietică au fost mobilizaţi la acea vreme pentru a limita consecinţele contaminării radioactive.

La 26 aprilie 1986, un test la centrala de la Cernobîl, aflată atunci în republica sovietică Ucraina, a scăpat de sub control. Reactorul patru a suferit o avarie catastrofală, eliberând materiale radioactive în mediul înconjurător.

Norii radioactivi s-au răspândit în părţi din nordul şi vestul Europei, cele mai afectate fiind Ucraina, Belarus şi vestul Rusiei. Reactorul avariat a emis radiaţii timp de luni de zile.

Experţii estimează zeci de mii de decese legate de acest dezastru. Peste 100.000 de persoane au fost evacuate din zona de excludere de 30 de kilometri din jurul centralei, care între timp a fost dezafectată.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
De nerecunoscut: transformare neverosimilă a fiicei Anamariei Prodan! Cum arată, după doi ani de absență
Digi Sport
De nerecunoscut: transformare neverosimilă a fiicei Anamariei Prodan! Cum arată, după doi ani de absență
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Gestul inedit făcut de fiul unei femei care s-a recăsătorit după un divorț. Imaginile inedite sunt acum virale
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în...
Fanatik.ro
Giovanni Becali i-a spus lui Costel Gâlcă cum ar fi trebuit să procedeze cu Alex Dobre: ”Așa făcea un...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Vlad Chiricheș l-a trădat pe omul care i-a făcut salariul 1,4 milioane de euro pe an: „Nu mi-a dat nici măcar...
Adevărul
Cea mai așteptată magistrală de metrou din București, blocată în avize până în 2027. Când ar putea fi gata...
Playtech
Metoda Sudoku pentru bagajul de vacanţă. Trucul te scapă de taxe la aeroport, îl folosesc toţi călătorii...
Digi FM
O tânără din București, supusă la detectorul de minciuni în timpul unui interviu de angajare. Ce întrebări i...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antrenor pentru FCSB! Răsturnare spectaculoasă de situație: luni e așteptat să zică ”DA”
Pro FM
Îl recunoști? Așa arăta când era copil unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România
Film Now
Michael J. Fox, prima apariție publică după ce a fost nevoit să dezmintă că a murit. Ce a spus despre...
Adevarul
Oligarhii lui Viktor Orban fug pe capete din țară și își transferă banii în Emiratele Arabe sau în SUA...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care sfidează „legile bătrâneții”? La 80 de ani arată ca la 50. Cum fac asta?
Digi FM
E doar o alergie, i-au spus medicii. Diagnosticul crunt care i-a schimbat chipul și viața unei tinere de 33...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”