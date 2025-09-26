Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat șefului armatei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, vineri, într-o postare pe X, că Ungaria că ar fi efectuat zboruri cu drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei. Declarația vine după o întâlnire pe care a avut-o cu comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Forțele ucrainene au înregistrat încălcări ale spațiului nostru aerian de către drone de recunoaștere, care sunt probabil maghiare. Evaluările preliminare sugerează că acestea ar fi putut efectua recunoașteri privind potențialul industrial al zonelor de frontieră ale Ucrainei”, a scris Zelenski, pe X.

„Am dat instrucțiuni ca toate informațiile disponibile să fie verificate și să se întocmească rapoarte urgente cu privire la fiecare incident înregistrat”, a anunțat președintele ucrainean, după o întâlnire cu comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Sîrski.

Tot azi, Ucraina a interzis intrarea pe teritoriul său a trei responsabili militari ungari, ca ripostă faţă de o decizie similară a Ungariei, un nou episod de tensiuni între cele două ţări.

În iulie, Ungaria a interzis accesul pe teritoriul său pentru doi colonei şi un general din armata ucraineană implicaţi în procesul de recrutare forţată în care, potrivit Budapestei, un etnic maghiar a fost ucis în bătaie de ofiţeri recrutori ucraineni.

O lună mai târziu, guvernul premierului ungar Viktor Orban i-a interzis de asemenea intrarea în Ungaria comandantului forţelor de drone ucrainene, Robert Brovdi, care a coordonat atacurile asupra conductei ruse Drujba, prin care Ungaria şi Slovacia importă petrol din Rusia. Acest comandant provine de asemenea din rândurile comunităţii maghiare din Ucraina.

Orban a anunţat luna trecută că a cerut ajutorul Statelor Unite, printr-o scrisoare adresată preşedintelui Donald Trump, pentru ca Ucraina să înceteze atacuri asupra conductei Drujba, şi a făcut public răspunsul liderului de la Casa Albă. „Viktor, nu-mi place să aud asta; sunt foarte supărat. Spune acest lucru şi Slovaciei! Tu eşti marele meu prieten”, a scris Trump în răspunsul său.

Zelenski la rândul său a declarat apoi că i-a cerut lui Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu mai obstrucţiona procesul de aderare a Ucrainei la UE. Premierul ungar se opune acestei aderări din mai multe motive, care privesc situaţia drepturilor minorităţii maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară şi blocarea majorităţii fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană, care contestă politica suveranistă a lui Orban şi îl acuză de încălcarea „statului de drept” prin acţiuni precum respingerea migranţilor ilegali, limitarea drepturilor comunităţii LGBT sau adoptarea unei legislaţii ce restrânge finanţările din străinătate pentru ONG-uri şi presă în Ungaria.

Editor : C.L.B.