Zelenski afirmă că forțele ucrainene au doborât drone Shahed în țări din Orientul Mijlociu în timpul războiului cu Iranul

Dronă Shahed, de producție iraniană

Militarii ucraineni au doborât drone Shahed de fabricație iraniană în mai multe țări din Orientul Mijlociu înainte de intrarea în vigoare a armistițiului din această săptămână, a anunțat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în cadrul unor declarații făcute miercuri jurnaliștilor și făcute publice vineri, scrie Le Monde.

Potrivit lui Zelenski, forțele ucrainene au participat la operațiuni defensive folosind drone de interceptare fabricate în Ucraina, care și-au dovedit eficiența în lupta împotriva dronelor Shahed de concepție iraniană utilizate de Rusia pentru a lovi teritoriul ucrainean.

„Nu a fost vorba de o misiune de instruire sau de exerciții, ci de sprijin pentru punerea în funcțiune a unui sistem modern de apărare aeriană capabil să funcționeze cu adevărat”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski nu a precizat statele implicate în operațiunile ucrainene, dar a subliniat că personalul ucrainean operează în mai multe țări, contribuind la consolidarea sistemelor lor de apărare aeriană. El afirmase anterior că 228 de experți ucraineni au fost detașați în regiune.

În schimb, Ucraina primește arme pentru a-și proteja infrastructura energetică, precum și petrol, motorină și, în anumite cazuri, acorduri financiare, a precizat liderul ucrainean.

„Noi contribuim la consolidarea securității lor în schimbul unor contribuții la reziliența țării noastre”, a declarat el. „Acest lucru depășește cu mult simpla primire de bani.”

