Zelenski afirmă că Israelul și-a încălcat propria legislaie prin achiziționarea de grâu ucrainean furat de ruși și promite sancțiuni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că achiziționarea de cereale de pe teritoriul ucrainean de către Israel încalcă propria legislație a țării și „nu poate fi considerată o tranzacție legitimă”, scrie Haaretz.

Comentariile sale vin în contextul în care o navă care transportă cereale suspectate a fi furate de Rusia urmează să ajungă în portul Haifa și vin în urma investigației publicate duminică de Haaretz, care a dezvăluit modul în care cerealele furate de Rusia din teritoriile pe care le ocupă în Ucraina sunt introduse ilegal în Israel.

O investigație a ziarului israelian Haaretz dezvăluie modul în care cerealele furate din teritoriile ucrainene ocupate au fost vândute către Israel. Profiturile obținute din această operațiune dubioasă finanțează războiul lui Putin.



Potrivit lui Zelenski, „Rusia confiscă sistematic cereale de pe teritoriile ucrainene ocupate temporar și organizează exportul acestora prin intermediul unor persoane care au legătură cu ocupanții”. Ucraina se așteaptă ca autoritățile israeliene să se abțină de la acțiuni care subminează relațiile bilaterale, a adăugat Zelenski.

Ucraina pregătește un pachet de sancțiuni

Președintele a declarat că Ucraina pregătește un pachet de sancțiuni împotriva celor care transportă direct și profită de pe urma vânzării cerealelor. „Ucraina pregătește un pachet de sancțiuni relevant care va viza atât persoanele care transportă direct aceste cereale, cât și persoanele fizice și juridice care încearcă să profite de pe urma acestui plan ilegal”, a spus Zelenski.

Ambasadorul Israelului în Ucraina, Michael Brodski, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei și urmează să se prezinte marți la discuții la Kiev.

Luni, Uniunea Europeană a declarat că ia în considerare sancțiuni împotriva persoanelor fizice și juridice israeliene care ajută Rusia să eludeze sancțiunile internaționale impuse acesteia și solicită informații din partea Israelului cu privire la grâul ucrainean furat de Rusia și importat în Israel.

Zelenski a declarat că Ucraina se va coordona cu partenerii săi europeni pentru a se asigura că „persoanele relevante” sunt incluse în sancțiunile UE.

Acum două săptămâni, nava de marfă rusă Abinsk a acostat în portul Haifa și a descărcat un transport de cereale ucrainene furate. Ministerul de Externe al Ucrainei a declarat într-o declarație oficială că navei i s-a permis să-și descarce încărcătura, în ciuda faptului că oficialii ucraineni au avertizat autoritățile israeliene cu privire la conținutul acesteia în prealabil.

