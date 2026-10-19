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Zelenski afirmă că livrările vitale de arme din SUA către Ucraina sunt întârziate. O formă de presiune politică pe Ucraina

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Sistem de rachete Patriot.
Sistem de rachete Patriot. Foto: Profimedia
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Din articol
Rachetele fuseseră plătite deja Exemplu de presiune politică pe Ucraina Doar 12 rachete de interceptare Patriot în fiecare lună O dispută mai amplă privind petrolul rusesc

Pentagonul amână livrările de arme de care Ucraina are nevoie, în ciuda acordurilor politice deja încheiate. Oficialii ucraineni au descris presupusa întârziere ca fiind un alt exemplu de presiune politică care ar putea pune în pericol viețile civililor, scrie Kyiv Independent.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu a aprobat încă transferul unui lot semnificativ de rachete interceptoare Patriot către Ucraina, au declarat oficialii și ofițerii militari ucraineni pentru Kyiv Independent, ceea ce a stârnit suspiciuni la Kiev că Washingtonul reține în mod deliberat armele pentru a exercita presiune asupra Ucrainei.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni că există întârzieri în furnizarea „anumitor tipuri de echipamente vitale”, arătând cu degetul către Departamentul Apărării al SUA.

„Există acorduri politice care nu au fost puse în aplicare la nivel operațional”, a adăugat el.

Un oficial ucrainean și doi ofițeri militari ucraineni, care au vorbit sub condiția anonimatului, afirmă că Hegseth reține livrările de rachete Patriot, pe care Ucraina se bazează pentru a intercepta rachetele balistice.

„Hegseth are contractele pentru rachetele Patriot pe biroul său. Nu le aprobă”, a declarat un oficial ucrainean pentru Kyiv Independent.

Rachetele fuseseră plătite deja

Oficialul a adăugat că rachetele fuseseră deja plătite de aliații Ucrainei.

Întârzierea survine în contextul în care Rusia lansează aproape zilnic atacuri cu rachete balistice asupra infrastructurii civile ucrainene, lăsând Kievul dependent de stocurile sale limitate de rachete de interceptare.

Aceasta se adaugă, de asemenea, la ultimele tensiuni din relațiile dintre Ucraina și administrația Trump, președintele SUA criticând atacurile Kievului asupra rafinăriilor de petrol rusești.

De asemenea, Ucraina s-a confruntat recent cu întreruperi repetate ale sistemelor sale de avertizare timpurie împotriva rachetelor balistice rusești, care se bazează pe informații furnizate de serviciile secrete americane. Oficialii americani au atribuit aceste întreruperi, care au avut loc de mai multe ori în trecut, „condițiilor meteorologice nefavorabile”, în timp ce secretarul de Stat american Marco Rubio a invocat o defecțiune a software-ului.

Ucraina a înregistrat, de asemenea, întreruperi ale serviciilor Starshield și Starlink, care au afectat grav operațiunile cu drone ucrainene, inclusiv dronele de interceptare pe care Ucraina le folosește pentru a contracara dronele de atac rusești cu propulsie cu reacție.

Exemplu de presiune politică pe Ucraina

Oficialii ucraineni au descris presupusa întârziere ca fiind un alt exemplu de presiune politică care ar putea pune în pericol viețile civililor.

Sistemele Patriot se numără printre cele mai importante mijloace de apărare ale Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești, care sunt deosebit de dificil de interceptat. Orice întârziere ar putea submina grav apărarea orașelor și a infrastructurii critice a Ucrainei.

Ucraina obține rachetele de interceptare Patriot prin mai multe canale, a declarat un înalt oficial militar ucrainean. Unul dintre principalele mecanisme este Lista cerințelor prioritare pentru Ucraina (PURL) a NATO, prin intermediul căreia aliații de la Kiev finanțează achizițiile de arme din SUA.

Doar 12 rachete de interceptare Patriot în fiecare lună

Zelenski a declarat că SUA livrează Ucrainei doar 12 rachete de interceptare Patriot în fiecare lună.

Kievul solicită, de asemenea, rachete direct de la țările care ar putea avea astfel de rachete în stoc. Ambasadele ucrainene contactează guvernele pentru a identifica stocurile disponibile.

Oficialii ucraineni au refuzat să dezvăluie stocurile actuale de rachete de interceptare ale țării, invocând securitatea operațională.

„(Ucraina) nu dezvăluie niciodată cantitatea de arme pe care o avem la dispoziție, astfel încât inamicul să rămână în necunoștință de cauză”, a declarat un oficial ucrainean din domeniul apărării.

Un alt oficial ucrainean de rang înalt a descris lotul care se presupune că așteaptă aprobarea lui Hegseth drept „semnificativ”.

„Este greu să numim asta o «livrare lunară», deoarece nu există o cantitate stabilită pentru cât este nevoie într-o lună”, a spus oficialul. „Dar este semnificativ.”

Situația programului mai amplu de aprovizionare rămâne mai puțin clară. Un oficial NATO a declarat că livrările PURL continuă, inclusiv transporturile de echipamente de apărare aeriană.

„Sprijinul acordat Ucrainei prin PURL continuă să curgă. Acesta include apărarea aeriană”, a spus oficialul.

Un alt oficial NATO a recunoscut că unele transporturi ar putea suferi întârzieri, dar a afirmat că este puțin probabil ca acestea să fie explicate prin motive politice.

Oficialii ucraineni, însă, consideră că blocajul este o decizie politică, mai degrabă decât o întârziere logistică de rutină.

„Se pare că este vorba de un refuz politic de a semna”, a declarat un oficial ucrainean.

„Mai întâi, au fost sistemele de avertizare timpurie împotriva rachetelor. Acum, asta. Este clar ce fac.”

Kyiv Independent a contactat Pentagonul pentru a obține un comentariu, dar nu a primit încă un răspuns. Un oficial al guvernului SUA a contestat afirmațiile Ucrainei, calificându-le drept „neadevărate”.

În dimineața zilei de 19 octombrie, un oficial ucrainean din domeniul apărării a declarat că nu s-a înregistrat nicio schimbare în ceea ce privește situația aprovizionării, iar Hegseth încă nu aprobase transferul.

O dispută mai amplă privind petrolul rusesc

Disputa privind rachetele interceptoare Patriot survine pe fondul tensiunilor crescânde legate de campania Ucrainei împotriva infrastructurii energetice rusești.

Trump a criticat atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești, în contextul în care administrația sa încearcă să abordeze problema creșterii prețurilor globale la combustibil, determinată de războiul său din Iran.

Pe 9 octombrie, Trump a anunțat un acord cu președintele rus Vladimir Putin, care permite Rusiei să furnizeze milioane de tone de motorină către piețele americane și internaționale, în ciuda sancțiunilor impuse ca urmare a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova. Ulterior, Rusia a ridicat parțial interdicția privind exporturile de motorină, permițând ca livrări suplimentare să ajungă pe piețele externe.

Pe fondul presiunii exercitate de prețurile combustibililor asupra consumatorilor americani, Trump a dat din ce în ce mai mult vina pe atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești, negând în același timp orice responsabilitate pentru situația de la pompele de benzină.

Un înalt oficial ucrainean a declarat pentru Kyiv Independent că abordarea administrației a fost determinată de politica internă.

„Nu poate recunoaște că s-a înșelat în privința războiului din Iran, așa că — exclusiv din motive de campanie electorală — a recurs la vechea narativă a acuzațiilor împotriva Ucrainei”, a spus oficialul.

Editor : M.C

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