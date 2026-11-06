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Zelenski afirmă că Rusia pregăteşte un atac asupra sectorului energetic şi a podurilor din Ucraina

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volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că are "informaţii" despre un atac aerian rusesc planificat care vizează infrastructura civilă şi energetică şi podurile, înaintea unei întâlniri dintre Ucraina, Statele Unite şi Rusia, programată săptămâna viitoare la Abu Dhabi, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Avem informaţii care indică faptul că se pregăteşte un nou atac împotriva sectorului energetic, împotriva podurilor noastre peste râul Nipru şi împotriva infrastructurii civile”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic.

El a adăugat că a vorbit cu cei responsabili de atacurile aeriene cu rază lungă ale Ucrainei şi că „Rusia va primi răspunsul nostru”.

Editor : Liviu Cojan

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