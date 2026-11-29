Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că Ucraina este pregătită să înceteze luptele de-a lungul liniei actuale de front, descriind o astfel de măsură drept un „compromis foarte mare”. Kremlinul anunță că este planificată o nouă rundă de negocieri mediate de SUA, scrie Anadolu.

🚨 BREAKING: Ukraine is ready to cease fire along the current front line and move on to negotiations “Is it compromise? Of course, very big compromise,” Zelensky told Al Jazeera in an interview. “We understand that he doesn't want to go out from our land. That's why we say that, okay, let's stop here and go to diplomacy. President Trump will be still president. He has quite enough power still and it's a constitution of the United States. So I hope that he will continue to find some way how to end this war without only the situation when Ukraine has to pay.” — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2026

„Suntem pregătiți pentru astfel de măsuri, să rămânem și să ne oprim acolo unde ne aflăm. Propunem un armistițiu pe linia de contact. Este un compromis? Desigur, un compromis foarte mare”, a declarat el într-un interviu acordat postului Al Jazeera.

Zelenski a afirmat că președintele rus Vladimir Putin „nu vrea să părăsească teritoriul ucrainean”, adăugând că, prin urmare, Kievul este pregătit să accepte un armistițiu de-a lungul liniei frontului existente și să urmărească o soluționare diplomatică.

De asemenea, el și-a exprimat speranța că președintele SUA, Donald Trump, va continua eforturile de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, aflat acum în al cincilea an, fără ca o soluție să vină exclusiv în detrimentul Ucrainei.

„Sper că va continua să găsească o cale de a pune capăt acestui război, fără ca situația să fie una în care doar Ucraina să trebuiască să plătească pentru asta, deoarece nu este corect”, a spus Zelenski.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat agenției de știri ruse RIA Novosti că era planificată o nouă rundă de discuții între Rusia și Ucraina, mediată de SUA, la Abu Dhabi, deși nu fusese stabilită încă o dată.

Aceste discuții erau primele de la negocierile de la Geneva, din Elveția, din luna februarie. Abu Dhabi a găzduit, de asemenea, două runde anterioare de discuții trilaterale în ianuarie și februarie.

Editor : M.C