Zelenski afirmă că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu maritim și denunță „nebunia” lui Putin

Președintele Volodimir Zelenski le-a spus miercuri liderilor de la Națiunile Unite că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu maritim în Marea Neagră, pe baza propunerilor Egiptului, Indiei și Turciei, și a afirmat că acum este rândul Rusiei să răspundă, relatează TVPWorld. De la tribuna ONU, el a denunţat „nebunia” ucigaşă a omologului său rus Vladimir Putin, îndemnându-şi aliaţii să menţină sancţiunile împotriva Moscovei, singura modalitate de a opri robinetul războiului.

Zelenski a luat cuvântul la reuniunea „Platforma Crimeea” a Ucrainei, organizată cu ocazia reuniunii anuale a Adunării Generale a ONU a liderilor mondiali și înaintea unei ședințe a Consiliului de Securitate privind războiul Rusiei în Ucraina, care se află acum în al cincilea an.

Ucraina, care se teme că Rusia intenționează să bombardeze instalațiile de energie electrică și de încălzire cu rachete și drone în această iarnă, a insistat pentru încetări ale focului care să vizeze atacurile asupra infrastructurii energetice și a transportului maritim în Marea Neagră.

Zelenski a afirmat că Egiptul, India și Turcia au prezentat opțiuni pentru restabilirea navigației în condiții de siguranță pentru transportul comercial în Marea Neagră, unde circulația mărfurilor este aproape blocată din cauza atacurilor intense asupra navelor și infrastructurii portuare din partea ambelor părți.

„Așteptăm răspunsul Rusiei. Ucraina este pregătită să asigure transportul maritim în condiții de siguranță și securitatea alimentară în Marea Neagră, dacă și Rusia este dispusă să ia măsuri concrete în direcția dezescaladării conflictului. Trebuie să începem de undeva”, a afirmat el.

Principalii importatori de grâu din Asia, Orientul Mijlociu și Africa, care se bazează pe regiunea Mării Negre pentru aprovizionarea cu grâu, se confruntă cu dificultăți în asigurarea aprovizionării. Prețurile globale ale grâului au crescut vertiginos.

Întâlnirea cu Trump

Zelenski, care a ținut un discurs în fața Adunării Generale a ONU în cursul zilei de miercuri, s-a întâlnit marți cu președintele SUA, Donald Trump, și a declarat că au discutat și despre un armistițiu între Rusia și Ucraina privind țintele din domeniul energetic.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a declarat reporterilor după întâlnirea de miercuri cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, că atât Rusia, cât și Ucraina și-au exprimat interesul pentru un armistițiu limitat care să vizeze cerealele și energia.

Kremlinul nu a susținut public aceste propuneri.

Înaintea întâlnirii dintre Lavrov și Rubio, Kremlinul a afirmat că nu există premise pentru negocieri de pace mai ample cu Ucraina, precizând totuși că rămâne deschis la astfel de discuții.

„Deocamdată, nu există condiții prealabile pentru a trece la o cale de negociere pașnică, deși noi, ca parte rusă, rămânem deschiși la negocierile de pace”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Zelenski a declarat marți că ar fi dispus să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul unei întâlniri trilaterale cu Trump.

„Nebunia” lui Putin, care târăște lumea în războiul său

Preşedintele ucrainean a denunţat ulterior, de la tribuna ONU, „nebunia” ucigaşă a omologului său rus Vladimir Putin, îndemnându-şi aliaţii să menţină sancţiunile împotriva Moscovei, singura modalitate de a opri robinetul războiului, notează AFP, preluată de Agerpres.



„Este o nebunie”, a lansat el. „El este pacientul zero, cel de la care această idee de război continuă să se propage", a denunţat liderul ucrainean, atrăgând atenţia comunităţii internaţionale asupra sorţii zecilor de mii de soldaţi din 47 de ţări, inclusiv Coreea de Nord, trimiși pe front alături de soldaţii ruşi.



„Mai există cineva care să creadă că este rezonabil şi moderat?”, a continuat el.



Prin contrast, Zelenski a menţionat cazul a doi soldaţi nord-coreeni luaţi prizonieri de Ucraina şi care au fost trimişi în Coreea de Sud.



În faţa acestei spirale, „ţinta noastră este capacitatea Rusiei de a finanţa acest război, de a-l prelungi, de a-l face mai brutal şi mai distructiv”, a subliniat el. „Când Rusia are bani, spune întotdeauna nu, nu diplomaţiei, iar aceasta este şi o formă de veto împotriva păcii, nu un drept oficial, ci unul foarte real”, a continuat Zelenski.



Preşedintele ucrainean a criticat, de asemenea, Franţa, care a făcut presiuni la Bruxelles pentru ridicarea sancţiunilor împotriva oligarhului rus Alişer Usmanov, un apropiat al lui Vladimir Putin, în schimbul eliberării unui cetăţean francez deţinut în Azerbaidjan.



„Când cineva în lume slăbeşte sancţiunile împotriva oligarhilor ruşi, acest lucru poate face viaţa mai confortabilă pentru ruşii bogaţi, dar oferă, de asemenea, mai mult timp războiului, mai mult timp lui Putin", a spus Zelenski. „Veniturile Rusiei trebuie, prin urmare, să rămână o ţintă”, a insistat el.

Editor : M.C