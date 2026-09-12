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Zelenski amenință cu represalii dacă Rusia lasă Ucraina fără curent pe timp de iarnă: „Va primi exact același lucru”

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volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Din articol
„Ucraina este capabilă să răspundă Rusiei” Apel pentru un „armistițiu energetic” Zelenski avertizează asupra situației din Marea Neagră „Sancțiunile trebuie introduse acum”

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Ucraina va răspunde în același mod dacă Rusia îi va ataca infrastructura energetică în această iarnă, afirmând că Moscova va suporta consecințe similare dacă va provoca pene de curent în orașele ucrainene. Liderul de la Kiev a pledat totodată pentru un „armistițiu energetic” între cele două țări, precum și pentru deblocarea coridorului alimentar din Marea Neagră, scrie Kyiv Post.

„Ucraina este capabilă să răspundă Rusiei”

Într-un interviu acordat jurnalistului american Fareed Zakaria și într-un discurs susținut vineri, 11 septembrie, la forumul Yalta European Strategy (YES), la Kiev, Zelenski a subliniat că, în timp ce Rusia pregătește o campanie aeriană împotriva rețelei energetice a Ucrainei, Kievul și-a dezvoltat capacitatea de a răspunde în mod similar.

„Ucraina este capabilă să răspundă Rusiei la oricare dintre operațiunile sale”, a declarat Zelenski. „Rusia știe că, dacă va lovi, iar ei se pregătesc să atace sistemul nostru energetic în timpul iernii, Rusia va primi exact același lucru. Dacă ne provoacă pene de curent, vom încerca să le răspundem în același mod.”

Zelenski a precizat că, deși Kievul nu va reproduce ceea ce el consideră a fi lipsa de considerație a Moscovei față de viețile civililor, atacurile asupra infrastructurii strategice nu vor rămâne fără răspuns.

„Nu compar acest lucru cu dezastrele umanitare pe care le provoacă ei astăzi. Ucraina nu face asta”, a declarat el.

Apel pentru un „armistițiu energetic”

Zelenski a subliniat că o escaladare a atacurilor reciproce asupra infrastructurii ar putea fi evitată dacă cele două părți ar conveni asupra unui „armistițiu energetic”, concomitent cu deblocarea Mării Negre.

„Procesul de negociere trebuie să vizeze încheierea războiului”, a explicat Zelenski. „Iar dacă Rusia nu vrea să-l încheie, atunci partenerii trebuie să găsească o modalitate de a o determina să o facă. Dacă acest lucru este dificil, atunci, cel puțin astăzi, trebuie să avansăm pas cu pas. Să deblocăm Marea Neagră și să găsim o cale către un armistițiu energetic, dacă putem folosi această expresie, prin care sectorul energetic al ambelor țări să fie protejat.”

„Cu alte cuvinte, dacă rușii nu atacă sistemul nostru energetic, iar oamenii noștri au electricitate, Ucraina se va abține, la rândul său, să răspundă”, a adăugat președintele.

Zelenski avertizează asupra situației din Marea Neagră

Referindu-se la consecințele mai ample ale războiului, Zelenski și-a exprimat îngrijorarea cu privire la coridorul maritim pentru transportul alimentelor prin Marea Neagră, care rămâne puternic perturbat din cauza atacurilor asupra navelor comerciale civile și infrastructurii portuare.

Deși a dat asigurări că securitatea alimentară a Ucrainei nu este amenințată, Zelenski a avertizat că blocajul din Marea Neagră ar putea avea consecințe catastrofale pentru țările din Sudul Global, comparând situația cu blocajele transportului maritim din Orientul Mijlociu.

„Ucrainenii nu vor rămâne fără mâncare”, a spus Zelenski.

„Prețurile cerealelor vor scădea [în Ucraina], deoarece exporturile vor fi costisitoare, infrastructura comercială va fi afectată, iar logistica va fi îngrozitoare. Dar, în afara Ucrainei, alte țări se vor afla într-o situație mult mai gravă, în care pur și simplu nu vor avea hrană. Multe popoare nu vor avea ce să mănânce, chiar dacă vor avea bani. Va fi un Hormuz, dar agricol. Iar aceasta este o problemă gravă, pe care Ucraina nu o poate rezolva singură.”

Zelenski a precizat că a purtat consultări directe privind transportul maritim de produse alimentare cu liderii Egiptului, Indiei, Turciei, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite.

„Sancțiunile trebuie introduse acum”

Prezentând protejarea infrastructurii energetice și transportul alimentelor drept două dintre cele mai urgente probleme globale generate de război, Zelenski a reiterat că diplomația rămâne opțiunea preferată a Ucrainei și le-a cerut partenerilor internaționali să contribuie la organizarea unui format oficial de negocieri trilaterale, în paralel cu schimburile de prizonieri aflate în desfășurare.

În același timp, președintele ucrainean a cerut Statelor Unite să accelereze adoptarea unui nou pachet amplu de sancțiuni împotriva Federației Ruse, salutând în mod special demersurile legislative asociate senatorului american Lindsey Graham.

„Sancțiunile trebuie introduse acum. Sancțiunile trebuie să fie puternice”, a declarat Zelenski. „În timpul unui război, uneori este mai bine să iei o decizie imperfectă decât să nu faci absolut nimic.”

Editor : Ș.A.

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