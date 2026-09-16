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Zelenski anunţă că armata Ucrainei a respins un atac rusesc cu o armă nouă: „E o invenție în curs de testare”

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Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov
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Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, marţi, că Ucraina testează o nouă armă destinată interceptării dronelor şi a înregistrat o lovitură reuşită în cursul nopţii, relatează Reuters.

„O altă invenţie este în curs de testare. Este o invenţie ucraineană şi a reuşit să lovească ţinta, drona «Shahed» a fost distrusă”, a spus Zelenski în discursul său video de seară, referindu-se la dronele de concepţie iraniană produse acum de Rusia cu care se confruntă armata ucraineană.

„Totuşi, unele aspecte tehnice trebuie încă perfecţionate. Avem nevoie de puţin mai mult timp. Munca altor dezvoltatori continuă”, a spus preşedintele ucrainean, potrivit Agerpres. 

Armata ucraineană a declarat pe Facebook că forţele sale au doborât 187 de ţinte aeriene în timpul nopţii.

În declaraţiile sale, Zelenski a afirmat că 93% din totalul dronelor ruseşti au fost interceptate în timpul nopţii. „Este un rezultat semnificativ. Dar, desigur, este nevoie de mai mult”, a punctat el.

De când Rusia a lansat invazia pe scară largă în februarie 2022, Ucraina a dezvoltat rapid tehnologie anti-drone şi îşi oferă acum expertiza altor ţări, inclusiv unor ţări din Orientul Mijlociu care s-au confruntat cu atacuri iraniene.

Ucraina s-a concentrat pe dezvoltarea interceptorilor ca mijloc eficient şi mai ieftin de interceptare a dronelor.

Forţele ucrainene au întâmpinat în schimb mai multe dificultăţi în doborârea rachetelor balistice ruseşti şi au solicitat aliaţilor occidentali să intensifice livrările de interceptori anti-rachetă.

Kievul insistă, de asemenea, pentru dezvoltarea rapidă a unui sistem de apărare aeriană proiectat în Europa, cunoscut sub numele de Freyja.

Editor : C.L.B.

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