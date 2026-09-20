Live TV

Zelenski anunţă că se va întâlni cu Trump la New York: „Această întâlnire ar putea schimba multe lucruri”

Data actualizării: Data publicării:
volodimir zelenski si donald trump profimedia
Volodimir Zelenski și Donald Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Legea Lindsey Graham Liderii lumii se reunesc la ONU 

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, duminică seară, că a convenit cu liderul american Donald Trump să se întâlnească la New York şi a precizat că această întâlnire “ar putea schimba multe lucruri”, relatează News.ro.

„Tocmai am vorbit cu preşedintele Donald J. Trump. A fost o discuţie importantă, în cadrul căreia am abordat numeroase aspecte. Am convenit să ne întâlnim la New York, iar această întâlnire ar putea schimba multe lucruri. Există un impuls diplomatic”, a notat Zelenski în social media.

El a precizat că i-a mulţumit preşedintelui SUA pentru vizita emisarilor Steve Witkoff şi Jared Kushner la Kiev.

„Am analizat în detaliu aspectele cheie, iar ei au putut observa situaţia din Ucraina cu ochii lor. Procesul de pace este prioritatea noastră.

Există idei privind măsuri de dezamorsare a conflictului şi de abordare a problemelor fundamentale de securitate – securitatea energetică, securitatea alimentară şi protecţia vieţii omeneşti. Colaborăm cu echipa americană şi suntem pregătiţi să facem paşi cu adevărat importanţi.

I-am mulţumit preşedintelui american pentru promulgarea proiectului de lege al lui Lindsey Graham. Suntem cu toţii de acord – trebuie să fie pace. Mulţumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina! Mulţumesc tuturor celor care ne ajută!”

Legea Lindsey Graham

Preşedintele american Donald Trump a promulgat vineri legea care extinde sancţiunile împotriva Rusiei, deschizând calea pentru intensificarea presiunii economice asupra Moscovei din cauza războiului din Ucraina.

Actul legislativ a fost denumit oficial "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", în memoria senatorului republican de Carolina de Sud Lindsey Graham, care a murit în luna iulie.

Graham, cunoscut pentru poziţia sa dură faţă de Rusia, a fost unul dintre principalii susţinători ai legislaţiei.

Proiectul fusese aprobat de Senatul SUA luna trecută, iar Camera Reprezentanţilor l-a adoptat miercuri, înainte de a fi trimis preşedintelui pentru promulgare.

Liderii lumii se reunesc la ONU 

Aproape 130 de şefi de stat se reunesc săptămâna viitoare la New York pentru Adunarea Generală a ONU, într-un moment marcat de extinderea conflictelor din Orientul Mijlociu şi Ucraina, de temerile tot mai mari legate de inteligenţa artificială şi de presiunile financiare şi politice asupra organizaţiei, transmite Reuters.

Pe agenda reuniunii se află şi războiul din Ucraina. Volodimir Zelenski şi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov urmează să se adreseze Adunării Generale, în timp ce Consiliul de Securitate rămâne incapabil să adopte măsuri pentru încheierea conflictului din cauza dreptului de veto al Rusiei.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de toamnă 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Când sunt Moșii de toamnă în 2026. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru...
Zi liberă pentru elevi. Foto Getty Images
2
Urmează prima minivacanță din noul an școlar. Când începe și cât durează weekendul...
Aerisirea caloriferelor. Foto Getty Images
3
Când se aerisesc caloriferele: înainte sau după pornirea căldurii? Cum îți dai seama că a...
putin vot calculator captura
4
Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
5
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
Digi Sport
Romina Gingașu a rupt tăcerea despre căsnicia cu Piero Ferrari, după ce a șters toate pozele + ”Am fost ținta unui psihopat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan mirabela gradinaru foto fb
Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au depus flori la Memorialul 9/11 din New York
donald-trump-profimedia-2
Donald Trump susține că rebelii Houthi din Yemen au fost de acord să nu atace SUA
2026 Single Voting Day In Moscow
Sistemul de vot din Rusia, atacat de „peste o mie” de ori în timpul alegerilor parlamentare
mark carney si emmanuel macron profimedia-1136766754
Macron şi Carney se întâlnesc în arhipelagul francez Saint-Pierre şi Miquelon, un semnal pentru Trump
On the 60th day of the war between Iran and the US-Israel ally, people in Fars province gathered beside the more than 3,000-year-old sites of Persepolis and Naqsh-e Rostam in response to Trump’s threat to “Erase Iranian Civilization.” The most powerful ol
Iranul se așteaptă la un nou atac de amploare și amenință SUA cu represalii susţinute asupra bazelor americane
Recomandările redacţiei
ISNTANT_CONSULTARI_PSD_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ludovic Orban acuză un blat între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu...
petrisor peiu inquam george calin
Petrișor Peiu: Nici domnul Mureșan nu crede că are șansă. Din ce aud...
Siegfried Mureșan.
Surse: PNL, USR și UDMR își împart ministerele în Guvernul Mureșan...
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Claudiu Manda: Putem să construim o majoritate parlamentară în jurul...
Ultimele știri
Tyrannosaurus rex, un dinozaur cu sânge cald: descoperire făcută cu ajutorul unui dinte. Reptila ar fi putut trăi și în zone cu îngheț
Lectura de plăcere, asociată cu o sănătate mintală mai bună (studiu)
PNL insistă cu rocada guvernamentală și așteaptă „decizia” PSD: „Trebuie să aleagă ce vrea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Mărturii din iad: A venit SMURD-ul după ce a leșinat. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol...
Fanatik.ro
Daniel Șendre analizează Dinamo – Farul 4-0 și scandalul de la vestiare
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
„Reghe” se întoarce la FCSB: cum va arăta echipa sub comanda sa. Primul „11”. Care este sistemul preferat al...
Adevărul
O provocare pe TikTok a dus la tragedia din Prahova, unde doi tineri au murit într-un accident. Mărturia...
Playtech
Mai merită să ții economiile în euro? Ce se întâmplă cu banii românilor în toamna lui 2026
Digi FM
VIDEO Nicușor Dan, surprins în timp ce-și aranja tacticos șosetele lângă Volodimir Zelenski. Reacția...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă: Anamaria Prodan a intervenit, după ce Gigi Becali a bătut palma cu Reghecampf! ”Al doilea...
Pro FM
Dua Lipa, ipostază spectaculoasă în costum de baie, demnă de un atlet. Ce a reușit să facă pe o placă, în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum își calma fiul lui Richard Gere anxietatea în copilărie. Homer Gere, dezvăluiri rare despre tatăl său
Adevarul
Doi bătrâni s-au bătut pe o plajă din Grecia pentru un șezlong. Unul dintre ei a murit
Newsweek
Cum pot recupera pensionarii CASS reținut la pensie? De ce au sanse mici în instanță? Salvarea poate fi la CCR
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
De ce nu trebuie să ţipi la câinele tău. Iată care sunt efectele negative, conform unui studiu
Film Now
Penelope Cruz, îngrozită să joace alături de soțul ei, Javier Bardem: „Simți că vrei să-l protejezi”
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...