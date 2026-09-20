Zelenski anunţă că se va întâlni cu Trump la New York: „Această întâlnire ar putea schimba multe lucruri”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat, duminică seară, că a convenit cu liderul american Donald Trump să se întâlnească la New York şi a precizat că această întâlnire “ar putea schimba multe lucruri”, relatează News.ro.

„Tocmai am vorbit cu preşedintele Donald J. Trump. A fost o discuţie importantă, în cadrul căreia am abordat numeroase aspecte. Am convenit să ne întâlnim la New York, iar această întâlnire ar putea schimba multe lucruri. Există un impuls diplomatic”, a notat Zelenski în social media.

El a precizat că i-a mulţumit preşedintelui SUA pentru vizita emisarilor Steve Witkoff şi Jared Kushner la Kiev.

„Am analizat în detaliu aspectele cheie, iar ei au putut observa situaţia din Ucraina cu ochii lor. Procesul de pace este prioritatea noastră.

Există idei privind măsuri de dezamorsare a conflictului şi de abordare a problemelor fundamentale de securitate – securitatea energetică, securitatea alimentară şi protecţia vieţii omeneşti. Colaborăm cu echipa americană şi suntem pregătiţi să facem paşi cu adevărat importanţi.

I-am mulţumit preşedintelui american pentru promulgarea proiectului de lege al lui Lindsey Graham. Suntem cu toţii de acord – trebuie să fie pace. Mulţumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina! Mulţumesc tuturor celor care ne ajută!”

Legea Lindsey Graham

Preşedintele american Donald Trump a promulgat vineri legea care extinde sancţiunile împotriva Rusiei, deschizând calea pentru intensificarea presiunii economice asupra Moscovei din cauza războiului din Ucraina.

Actul legislativ a fost denumit oficial "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", în memoria senatorului republican de Carolina de Sud Lindsey Graham, care a murit în luna iulie.

Graham, cunoscut pentru poziţia sa dură faţă de Rusia, a fost unul dintre principalii susţinători ai legislaţiei.

Proiectul fusese aprobat de Senatul SUA luna trecută, iar Camera Reprezentanţilor l-a adoptat miercuri, înainte de a fi trimis preşedintelui pentru promulgare.

Liderii lumii se reunesc la ONU

Aproape 130 de şefi de stat se reunesc săptămâna viitoare la New York pentru Adunarea Generală a ONU, într-un moment marcat de extinderea conflictelor din Orientul Mijlociu şi Ucraina, de temerile tot mai mari legate de inteligenţa artificială şi de presiunile financiare şi politice asupra organizaţiei, transmite Reuters.

Pe agenda reuniunii se află şi războiul din Ucraina. Volodimir Zelenski şi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov urmează să se adreseze Adunării Generale, în timp ce Consiliul de Securitate rămâne incapabil să adopte măsuri pentru încheierea conflictului din cauza dreptului de veto al Rusiei.

Editor : Liviu Cojan